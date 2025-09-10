Apple, presentati i nuovi iPhone 17

(Teleborsa) - Apple
ha svelato i nuovi iPhone 17
: il modello base, il Pro, il Pro Max e l’attesissimo modello Air. Presentate anche le nuove AirPods Pro 3, i nuovi Apple Watch Series 11, SE e Ultra 3.
Novità principale è il nuovo iPhone Air, un telefono sottilissimo e completamente ridisegnato e creato con processi ingegneristici avanzati
. È realizzato in titanio e promette una maggiore resistenza ai graffi. È gestito dal nuovo e potente chip Apple A19 Pro
. Riprogettata anche la batteria, ora ad alta densità.
Le novità dei modelli Pro e Pro Max
riguardano principalmente il design: sono stati realizzati con una camera di vapore saldata al laser che in un corpo unico di alluminio e offrono prestazioni migliori in termini di dissipazione del calore e autonomia della batteria.
Aggiornate anche le fotocamere per renderle più adatte alle esigenze di professionisti e creatori di contenuti.
Aggiornate anche le cuffiette AirPods Pro 3
, che adesso saranno in grado di tradurre simultaneamente quando si parla con una persona in un'altra lingua, e gli Apple Watch
: quelli base, della serie 11, potranno rilevare segnali di ipertensione; i modelli Ultra 3 (i più potenti) possono invece collegarsi ai satelliti in assenza di copertura cellulare.