Milano 9:42
42.071 +0,15%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:42
9.259 +0,17%
23.839 +0,51%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,17%)

Il FTSE MIB prende il via a 42.079,01 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,17%, a quota 42.079,01 in apertura.
