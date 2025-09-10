Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:00
23.918 +0,33%
Dow Jones 18:00
45.507 -0,45%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Milano (+0,12%)

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 42.059,74 punti

Chiude sulla parità Milano, che propone sul finale un +0,12% e archivia gli scambi a 42.059,74 punti.
