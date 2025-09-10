Eventi e scadenze del 10 settembre 2025

Mercoledì 10/09/2025

(Teleborsa) -- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica- Per celebrare il suo 160° anniversario, la Guardia Costiera italiana ospiterà, a Roma, tre Forum sulle funzioni di Guardia Costiera, che rappresentano un'opportunità unica per promuovere il dialogo, condividere strategie e rafforzare le partnership in tutto il settore marittimo, European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), Mediterranean Coast Guard Functions Forum (MCGFF) e Coast Guard Global Summit (CGGS)- BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici.- Aula Magna della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ETS, Roma - Il simposio, rivolto principalmente ai medici, esplorerà la rapida evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in medicina, definita come la quarta rivoluzione industriale, e il suo impatto nella salute pubblica e nella cura dei pazienti- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Lubiana - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di Slovenia09:00 -- Sede di Nokia a Vimercate - "Plasmare il futuro dell'Italia e dell'Europa: è tempo di agire". Evento organizzato per scoprire le innovazioni che stanno plasmando il futuro delle telecomunicazioni. Parteciperanno CEO, leader di settore, figure istituzionali, policy maker e investitori09:00 -- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo. Nel discorso di quest'anno la presidente condividerà la sua visione e le principali iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai risultati finora conseguiti dall'UE10:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Sulcis, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori11:00 -- Milano, Aula magna Università Bocconi - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025 2026. Interverranno, tra gli altri, Andrea Sironi (Presidente, Università Bocconi), Francesco Billari(Rettore, Università Bocconi) e Nadia Calviño (Presidente, Banca Europea per gli Investimenti)11:30 -- Roma, Palazzo Wedekind, sede dell'INPS - Presentazione e firma del protocollo di intesa tra ANCI e INPS, per favorire l'attivazione e la promozione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) presso i comuni italiani. Il documento sarà siglato dai presidenti Gaetano Manfredi (ANCI) e Gabriele Fava (INPS)12:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Moldavia, Maia Sandu16:00 -- Sede CNEL, Roma - Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività, coordinato dal consigliere Carlo Altomonte e istituito dal CNEL in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016. Interviene, tra gli altri, Renato Brunetta, Presidente del CNEL16:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Rappresentante Permanente d'Italia alla NATO, Ambasciatore Alessandro Azzoni16:30 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk18:30 -- Inaugurazione della nuova Aspire Executive Lounge di Swissport presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Saranno presenti Marina Bottelli, Amministratore Delegato Swissport Italia e David Collyer, Vicepresidente Senior Global Executive Lounges- Asta BOT- CDA: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (data da confermare tra il 10 e il 20 settembre- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2025- Appuntamento: Presentazione Analisti- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025- Assemblea: Seduta ordinaria, in seconda convocazione- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale