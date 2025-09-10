Eventi e scadenze del 10 settembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 10/09/2025 Appuntamenti
: Euronext Sustainability Week 2025
- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie su crescita sostenibile e innovazione. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana), Claudia Parzani (Presidente di Borsa Italiana) e speaker di Alerion Clean Power, A2A, Equita, Ferrovie dello Stato Italiane, Hera, Intermonte, Intesa Sanpaolo, Iren, Italgas, CDP, CONSOB, EQT Group, Ferragamo, Green Oleo, Leonardo, Moody’s Ratings, Prysmian, Snam e Technogym (da giovedì 04/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Vinòforum 2025
- Roma, Piazza di Siena (Villa Borghese) - Premium Edition della manifestazione che proporrà cene con grandi chef e maestri pizzaioli, Degustazioni guidate, Temporary Restaurant, Challenge & Blind Tasting per operatori, master class e top tasting, non solo per celebrare il vino e il cibo, ma per ridefinire l'esperienza enogastronomica (da lunedì 08/09/2025 a domenica 14/09/2025) Coast Guard Fora 2025
- Per celebrare il suo 160° anniversario, la Guardia Costiera italiana ospiterà, a Roma, tre Forum sulle funzioni di Guardia Costiera, che rappresentano un'opportunità unica per promuovere il dialogo, condividere strategie e rafforzare le partnership in tutto il settore marittimo, European Coast Guard Functions Forum (ECGFF), Mediterranean Coast Guard Functions Forum (MCGFF) e Coast Guard Global Summit (CGGS) (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025) BIS Innovation Summit 2025 - "Future-proofing central banks"
- BIS Tower in Basel, (Svizzera) - Il Summit, organizzato dalla Bank for International Settlements (BIS), riunisce politici, dirigenti di industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere su come le istituzioni possano adattarsi e mantenere la resilienza di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici. (da martedì 09/09/2025 a giovedì 11/09/2025) Fondazione Menarini - "Intelligenza Artificiale in Medicina"
- Aula Magna della Fondazione Ospedale Isola Tiberina - Gemelli Isola ETS, Roma - Il simposio, rivolto principalmente ai medici, esplorerà la rapida evoluzione dell'Intelligenza Artificiale (IA) in medicina, definita come la quarta rivoluzione industriale, e il suo impatto nella salute pubblica e nella cura dei pazienti (da martedì 09/09/2025 a mercoledì 10/09/2025) GASTECH Conference and Exhibition 2025
- Milano - Il più grande evento annuale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie climatiche e all'intelligenza artificiale applicata all'energia. Alla 53 edizione saranno presenti i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno 50.000 partecipanti provenienti da oltre 150 Paesi, 1.000 espositori e 1.000 relatori esperti, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas (da martedì 09/09/2025 a venerdì 12/09/2025) BCE
- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte Attività istituzionali - Presidente della Repubblica in Slovenia
- Lubiana - Visita ufficiale del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Repubblica di Slovenia (da mercoledì 10/09/2025 a giovedì 11/09/2025)
09:00 - Nokia Italy Innovation Day 2025
- Sede di Nokia a Vimercate - "Plasmare il futuro dell'Italia e dell'Europa: è tempo di agire". Evento organizzato per scoprire le innovazioni che stanno plasmando il futuro delle telecomunicazioni. Parteciperanno CEO, leader di settore, figure istituzionali, policy maker e investitori
09:00 - UE - Stato dell'Unione
- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo. Nel discorso di quest'anno la presidente condividerà la sua visione e le principali iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai risultati finora conseguiti dall'UE
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso, Tavolo Sulcis
- Roma, Palazzo Piacentini - Tavolo Sulcis, previsto un girotavolo presieduto dal ministro Adolfo Urso, per gli operatori
11:00 - Bocconi - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026
- Milano, Aula magna Università Bocconi - Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025 2026. Interverranno, tra gli altri, Andrea Sironi (Presidente, Università Bocconi), Francesco Billari(Rettore, Università Bocconi) e Nadia Calviño (Presidente, Banca Europea per gli Investimenti)
11:30 - Welfare, accordo INPS - ANCI per l attivazione di sportelli telematici nei comuni italiani
- Roma, Palazzo Wedekind, sede dell'INPS - Presentazione e firma del protocollo di intesa tra ANCI e INPS, per favorire l'attivazione e la promozione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) presso i comuni italiani. Il documento sarà siglato dai presidenti Gaetano Manfredi (ANCI) e Gabriele Fava (INPS)
12:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra Maia Sandu
- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Presidente della Moldavia, Maia Sandu
16:00 - CNEL - Rapporto annuale sulla Produttività 2025
- Sede CNEL, Roma - Il Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività, coordinato dal consigliere Carlo Altomonte e istituito dal CNEL in coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016. Interviene, tra gli altri, Renato Brunetta, Presidente del CNEL
16:00 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore Azzoni
- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra il Rappresentante Permanente d'Italia alla NATO, Ambasciatore Alessandro Azzoni
16:30 - Attività di Governo - Lorenzo Fontana incontra l'Ambasciatore Melnyk
- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputai, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore d’Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk
18:30 - Swissport - Inaugurazione nuova Aspire Executive Lounge
- Inaugurazione della nuova Aspire Executive Lounge di Swissport presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia. Saranno presenti Marina Bottelli, Amministratore Delegato Swissport Italia e David Collyer, Vicepresidente Senior Global Executive Lounges Titoli di Stato
: Tesoro
- Asta BOT Aziende
: Bestbe Holding
- CDA: Esame e approvazione del bilancio separato e consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (data da confermare tra il 10 e il 20 settembre Cellularline
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale El.En
- CDA: Relazione Semestrale Esprinet
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2025 LU-VE Group
- Appuntamento: Presentazione Analisti Orsero
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 Palingeo
- Assemblea: Seduta ordinaria, in seconda convocazione SYS-DAT
- Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))