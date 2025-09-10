Milano 15:31
42.106 +0,23%
Nasdaq 15:31
23.922 +0,35%
Dow Jones 15:31
45.646 -0,14%
Londra 15:31
9.241 -0,01%
Francoforte 15:31
23.709 -0,04%

Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Hochtief
Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Condividi
```