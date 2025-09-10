Milano 15:32
Focus su come e perche´ usare l'Intelligenza Artificiale per trasformare quello che facciamo ogni giorno

Innovazione, TIM partner della Rome Future Week 2025
(Teleborsa) - TIM e` partner della Rome Future Week 2025, in programma dal 15 al 21 settembre. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione – fa sapere TIM in una nota – propone una settimana di incontri, eventi e iniziative dedicate all'innovazione, alla cultura e alla sostenibilita`. Tema di quest'anno e` 'Mutazioni' e racconta il modo in cui il futuro si trasforma. Un filo conduttore che riflette anche il percorso di TIM, che accompagna la trasformazione digitale dell'Italia con infrastrutture, servizi e iniziative che rendono l'innovazione accessibile e inclusiva.

Durante la settimana, in alcuni punti vendita TIM, esperti e divulgatori tecnologici terranno i micro-workshop "AI in 15 minuti: capire, provare, usare" per far toccare con mano le potenzialita` e gli utilizzi di Perplexity, una delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa piu` avanzate al mondo.

Il 19 settembre, inoltre, l'amministratore delegato di TIM Pietro Labriola sara` tra i protagonisti dell'evento "Mutazioni in corso", l'appuntamento clou che si terra` nel pomeriggio all'Acquario Romano, per un dialogo su innovazione e intelligenza artificiale con l'imprenditore digitale, podcaster, autore e startup mentor Mario Moroni.

"Le Mutazioni parlano del cambiamento che TIM sta guidando: non solo un'evoluzione tecnologica, ma anche nuovi modi di vivere, lavorare e comunicare – ha dichiarato Maria Enrica Danese, direttrice Corporate Communication & Sustainability di TIM –. La sfida e` far si` che l'innovazione generi un impatto reale e positivo sulla vita delle persone. L'Intelligenza Artificiale e` parte di questo percorso: appartiene a tutti: cittadini, citta`, imprese e puo` davvero migliorare cio` che facciamo ogni giorno, se impariamo a sfruttarla e a farlo in modo consapevole. A Rome Future Week porteremo la nostra visione e i nostri strumenti per contribuire in modo concreto al cambiamento".

La settimana ha in calendario oltre 400 appuntamenti, che coinvolgono pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni e cittadini in tutto il territorio della Capitale.
