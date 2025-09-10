Istat, prospettive per economia mondiale restano incerte, in lieve flessione PIL italiano del secondo trimestre

(Teleborsa) - Nel, il Pil è in ripresa negli Usa e in rallentamento in Cina e nell’area euro. Lee segnali negativi emergono dagli indicatori anticipatori del commercio internazionale. Questo lo scenario che emerge dalla Nota diffusa dall'sull'andamento dell'economia per il periodo luglio-agosto 2025.In Italia, ilnel secondo trimestre ha mostrato una(-0,1% su base congiunturale): a fronte di une di un, isono risultatimentre la dinamica degli investimenti, seppure in rallentamento, è stata positiva.L’italiano tra aprile e giugno, in media, ha evidenziato una, guidata dal calo delle esportazioni verso i: al rallentamento dell’si sono associate forti flessioni verso Regno Unito, Cina, Russia e Turchia.Lain luglio su base congiunturale per il secondo mese consecutivo main agosto a fronte di un miglioramento nei servizi.Ilcontinua a mostrarsi, con un ulteriore incremento in luglio sia del numero di occupati rispetto al mese precedente (+0,1%, +13mila unità), sia del tasso di occupazione (62,8%, +0,1 punti percentuali). Per posizione professionale, l’occupazione aumenta sia tra i dipendenti permanenti, sia tra quelli a termine mentre cala tra gli autonomi.L’, secondo l’indice armonizzato IPCA, è rimastain agosto su base tendenziale (+1,7%).ancora (+3,5%) quella del(beni alimentari e beni per la cura della casa e della persona).