Milano 9:46
42.064 +0,13%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:46
9.263 +0,22%
23.838 +0,50%

Londra: seduta molto difficile per Associated British Foods

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta molto difficile per Associated British Foods
Retrocede molto il distributore di prodotti alimentari e da forno, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,77%.
