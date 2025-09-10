Milano
9:46
42.064
+0,13%
Nasdaq
9-set
23.840
0,00%
Dow Jones
9-set
45.711
0,00%
Londra
9:46
9.263
+0,22%
Francoforte
9:46
23.838
+0,50%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 10.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: seduta molto difficile per Associated British Foods
Londra: seduta molto difficile per Associated British Foods
Migliori e peggiori
,
In breve
10 settembre 2025 - 09.50
Retrocede molto il
distributore di prodotti alimentari e da forno
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,77%.
Condividi
Leggi anche
Pesante sul mercato di Londra Associated British Foods
Londra: Associated British Foods scende verso 19,72 sterline
Londra: scambi al rialzo per Associated British Foods
Londra: perdite consistenti per Associated British Foods
Titoli e Indici
Associated British Foods
-9,15%
Altre notizie
Londra: calo per British American Tobacco
Londra: rosso per British American Tobacco
New York: seduta molto difficile per Intel
New York: seduta molto difficile per Celanese
New York: seduta molto difficile per Weyerhaeuser
New York: seduta molto difficile per Estee Lauder
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto