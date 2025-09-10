Madrid: andamento negativo per IAG

(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group
, che tratta con una perdita del 2,68%.
L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,575 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,391. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,759.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)