Milano 15:32
42.113 +0,25%
Nasdaq 15:32
23.918 +0,33%
Dow Jones 15:32
45.676 -0,08%
Londra 15:32
9.240 -0,02%
Francoforte 15:31
23.707 -0,05%

Madrid: andamento negativo per IAG

Migliori e peggiori, Trasporti
Madrid: andamento negativo per IAG
(Teleborsa) - Pressione su International Airlines Group, che tratta con una perdita del 2,68%.

L'andamento della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,575 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,391. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,759.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```