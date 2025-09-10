Moltiply scende in Borsa nonostante risultati sostanzialmente in linea con le attese

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari
per Moltiply Group
(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, che ieri (a mercato aperto) ha comunicato
i risultati
del primo semestre 2025.
Kepler Cheuvreux scrive che Moltiply ha riportato risultati sostanzialmente in linea con le attese nel secondo trimestre, con ricavi ed EBITDA leggermente inferiori alle aspettative
(rispettivamente -2% e -1%). L'utile netto è stato significativamente inferiore alle stime (-39%), penalizzato da una perdita non monetaria di 10,3 milioni di euro relativa alla rivalutazione delle passività put/call. Al netto di questa voce, l'utile netto sarebbe stato leggermente superiore (circa il 6%) alle previsioni.
Gli analisti spiegano che il mancato raggiungimento delle previsioni sul fatturato è dovuto principalmente alla performance più debole di Mavriq
(-6% rispetto alle loro attese, probabilmente a causa di una decelerazione nell'intermediazione creditizia), parzialmente compensata da una crescita più forte nella divisione BPO (+4%). Tuttavia, la situazione è divergente in termini di margini EBITDA, con Mavriq che ha ottenuto risultati migliori (27,5% contro 25,9%) e BPO inferiori (21,2% contro 22,5%).Intesa Sanpaolo
afferma che i risultati sono stati solidi e sostanzialmente in linea con le aspettative, con prospettive positive per entrambe le divisioni. La performance di Verivox (principalmente assicurazioni ed energia) è solida, ma più debole su base annua a causa della base di confronto, ma con potenziale di miglioramento. L'integrazione di Verivox
viene definita "una priorità assoluta
", e il management intravede un chiaro potenziale di miglioramento.Moltiply Group
mostra prezzi allineati a 42,6 euro, per una discesa del 3,62%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 41,87 e successiva a 41,13. Resistenza a 44,07.(Foto: Scott Graham su Unsplash)