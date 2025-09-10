Olimpiadi Milano-Cortina, completato tunnel tecnico a Livigno Show Park

(Teleborsa) - È stato completato al Livigno Snow Park il tunnel gattabile
di 50 metri sotto la pista slopestyle, dove si terranno le spettacolari prove olimpiche di snowboard e freestyle ski
: discese tra salti, rail e ostacoli acrobatici, tra le più seguite dal pubblico giovane per il loro carattere adrenalinico e creativo. Lo annuncia il MIT
con una nota, spiegando che l'infrastruttura è essenziale per garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la piena efficienza del tracciato.
Il tunnel permetterà ai mezzi battipista
– i cosiddetti gatti delle nevi – di muoversi in sicurezza
senza interferire con i tracciati. La struttura, larga 8 metri e alta 4,7, è stata realizzata con soluzioni collaudate ed efficienti
: lamiera d’acciaio ondulata zincata, balaustre removibili e reti di protezione tipo B. Il terreno sarà poi modellato per ridurne l’impatto visivo, integrando il tunnel nel profilo naturale del paesaggio alpino.
L’opera si inserisce nell’intervento più iconico e innovativo della Valtellina,
che vede quattro piste approdare sul tetto di un parcheggio interrato e scavalcare il fiume principale di Livigno, lo Spoel, mediante una passerella amovibile: un concentrato di ingegneria alpina che proietta il territorio verso nuovi orizzonti. Si conferma così l'impegno del MIT e di SIMICO nella gestione di una macchina complessa, con il fine ultimo di consegnare infrastrutture sicure, funzionali e all’avanguardia.