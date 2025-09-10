Olimpiadi Milano-Cortina, completato tunnel tecnico a Livigno Show Park

(Teleborsa) - È statodi 50 metri sotto la pista slopestyle, dove si terranno le spettacolari prove olimpiche di: discese tra salti, rail e ostacoli acrobatici, tra le più seguite dal pubblico giovane per il loro carattere adrenalinico e creativo. Lo annuncia ilcon una nota, spiegando che l'infrastruttura è essenziale per garantire il regolare svolgimento delle competizioni e la piena efficienza del tracciato.Il tunnel– i cosiddetti gatti delle nevi –senza interferire con i tracciati. La struttura, larga 8 metri e alta 4,7, è stata realizzata con: lamiera d’acciaio ondulata zincata, balaustre removibili e reti di protezione tipo B. Il terreno sarà poi modellato per ridurne l’impatto visivo, integrando il tunnel nel profilo naturale del paesaggio alpino.L’operache vede quattro piste approdare sul tetto di un parcheggio interrato e scavalcare il fiume principale di Livigno, lo Spoel, mediante una passerella amovibile: un concentrato di ingegneria alpina che proietta il territorio verso nuovi orizzonti. Si conferma così l'impegno del MIT e di SIMICO nella gestione di una macchina complessa, con il fine ultimo di consegnare infrastrutture sicure, funzionali e all’avanguardia.