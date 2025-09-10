Milano 17:35
Oracle vola a Wall Street dopo i conti

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per Oracle sopravanzando i valori precedenti del 38,71%, dopo la trimestrale record spinta dalle attività nel cloud.

Il confronto del titolo con l'S&P 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del principale fornitore di software aziendale rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le tendenza di medio periodo di Oracle si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 346,8 USD. Supporto stimato a 317,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 375,9.
