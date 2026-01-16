Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - Parte in leggero rialzo l'ultima seduta della settimana di Wall Street
, con il prosieguo della stagione delle trimestrali e dati economici forti.
La earning season prosegue il settore finanziario con i conti oggi di PNC Financial Services
, State Street
e M&T Bank
. Intanto cresce l'attesa tra gli investitori per i conti di altre big quali Netflix
, 3M
, U.S. Bancorp
e United Airlines
, in calendario settimana prossima.
Sul fronte macro, intanto, continua a crescere la produzione industriale
a dicembre. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente (rivista dal +0,2%) e superiore al +0,1% del consensus.
I prezzi del petrolio hanno recuperato
terreno dopo che le speranze di un allentamento delle tensioni in Iran avevano penalizzato il greggio nella sessione precedente.
Nel frattempo in Canada
, il Primo Ministro Mark Carney ha annunciato un accordo commerciale iniziale con la Cina
in base al quale i due paesi avrebbero concordato di ridurre i dazi sui veicoli elettrici e sulla colza, come parte di una promessa tra i due paesi di forgiare nuovi legami strategici di fronte a una disputa commerciale con gli Stati Uniti.
Sulle prime rilevazione
, nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 49.411 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,18%, portandosi a 6.957 punti. In frazionale progresso anche il Nasdaq 100
(+0,43%); poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,20%).