Milano 15:51
45.671 -0,39%
Nasdaq 15:51
25.657 +0,43%
Dow Jones 15:51
49.394 -0,10%
Londra 15:51
10.224 -0,15%
Francoforte 15:51
25.243 -0,43%

Wall Street in stand-by

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Parte in leggero rialzo l'ultima seduta della settimana di Wall Street, con il prosieguo della stagione delle trimestrali e dati economici forti.

La earning season prosegue il settore finanziario con i conti oggi di PNC Financial Services, State Street e M&T Bank. Intanto cresce l'attesa tra gli investitori per i conti di altre big quali Netflix , 3M , U.S. Bancorp e United Airlines , in calendario settimana prossima.
Sul fronte macro, intanto, continua a crescere la produzione industriale a dicembre. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve, si è registrata una variazione positiva dello 0,4% su base mensile, in linea con il mese precedente (rivista dal +0,2%) e superiore al +0,1% del consensus.

I prezzi del petrolio hanno recuperato terreno dopo che le speranze di un allentamento delle tensioni in Iran avevano penalizzato il greggio nella sessione precedente.

Nel frattempo in Canada, il Primo Ministro Mark Carney ha annunciato un accordo commerciale iniziale con la Cina in base al quale i due paesi avrebbero concordato di ridurre i dazi sui veicoli elettrici e sulla colza, come parte di una promessa tra i due paesi di forgiare nuovi legami strategici di fronte a una disputa commerciale con gli Stati Uniti.

Sulle prime rilevazione, nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 49.411 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,18%, portandosi a 6.957 punti. In frazionale progresso anche il Nasdaq 100 (+0,43%); poco sopra la parità l'S&P 100 (+0,20%).
