Pattern punta a raccogliere 321 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nell'accelerazione dei marchi sui marketplace globali di e-commerce sfruttando tecnologie proprietarie e intelligenza artificiale, haa Wall Street.Pattern intende offrire 21.428.572 azioni ordinarie di Serie A. L'offerta consiste in 10.714.286 azioni ordinarie di Serie A offerte da Pattern e 10.714.286 azioni ordinarie di Serie A offerte dagli azionisti venditori. Ildi offerta dovrebbe essere compreso tra 13,00 e 15,00 dollari per azione. Lamassima totale sarebbe di 321 milioni di euro.Inoltre, alcuni azionisti venditori intendono concedere ai sottoscrittori un'di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 3.214.285 azioni ordinarie di Serie A di Pattern al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.Pattern ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie di Serie A sulcon il simbolo "PTRN".La missione di Pattern è aiutare i brand ad accelerare la crescita redditizia sui marketplace e-commerce globali. Oggi, la tecnologia proprietaria e gli esperti on-demand della società operano(tra cui, eBay, TikTok Shop,e Mercado Libre). Utilizzando oltre 46 trilioni di punti dati e sofisticati modelli di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, ottimizza e automatizza le leve chiave della crescita dell'e-commerce, tra cui pubblicità, creazione e gestione dei contenuti, prezzi, previsioni e servizio clienti.Nell', ha generato un fatturato di 1.796 milioni di dollari, con un CAGR del 35% negli ultimi due anni. Nello stesso periodo, l'utile netto è aumentato di 71 milioni di dollari, passando da -3 milioni di dollari a 68 milioni di dollari. L'EBITDA rettificato nel 2024 è stato di 101 milioni di dollari, con un CAGR del 138% negli ultimi due anni.Nel, ha generato un fatturato di 1.139 milioni di dollari, con un aumento del 35% rispetto agli 841 milioni di dollari del semestre chiuso al 30 giugno 2024. Nello stesso periodo, l'utile netto è aumentato del 31%, passando da 35 milioni di dollari a 47 milioni di dollari, e l'EBITDA rettificato è aumentato del 33%, passando da 52 milioni di dollari a 69 milioni di dollari.