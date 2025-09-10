Pensioni, rivalutazione vale 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - La rivalutazione degli assegni pensionistici nel 2026 vale 5 miliardi
di euro. E' quanto emerge dai calcoli effettuati dai tecnici del Governo in vista della manovra d'autunno, considerando che la cifra è al lordo del ritorno fiscale che l'aumento degli assegni genererebbe automaticamente.
Il calcolo mantiene l'attuale suddivisione per fasce di reddito
sperimentata quest'anno - rivalutazione del 100% per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, 90% per quelli tra le quattro e le cinque volte il trattamento minimo e 75% per quelli superiori a cinque volte il trattamento minimo - e tiene conto dell'inflazione acquisita per il 2025 pari all'1,7%
, secondo i calcoli del mese di agosto.
In generale, la spesa pensionistica
prevista per quest'anno ammonta a 355 miliardi
, inclusa la spesa per le pensioni assistenziali. Se l'1,7% si applicasse all'intero importo si arriverebbe a 6 miliardi, ma considerando la suddivisione per fasce di reddito, la spesa scende a 5 miliardi.
Oltre alla rivalutazione, c'è il ben noto problema di bloccare l'aumento dell'età pensionabile di tre mesi,
che scatterebbe dal 1° gennaio 2027 secondo il meccanismo automatico previsto dalla Legge Fornero, in considerazione dell'aumento dell'aspettativa di vita. Una posta che vale altri 3 miliardi di euro
.
Per disinnescare il meccanismo
automatico e trovare le coperture sono state fatte varie proposte
: dall'utilizzo del TFR
per anticipare la pensione a 64 anni, al suo impiego per alimentare un fondo pensionistico complementare, come proposto dalla Lega. Ma un aiuto potrebbe arrivare anche dal calo degli interessi pagati sui titoli di Stato
, favorito dal calo dei rendimenti. La posta potrebbe generare un tesoretto di circa 13 miliardi
.