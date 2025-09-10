Milano 12:44
42.138 +0,31%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:45
9.280 +0,41%
Francoforte 12:44
23.774 +0,23%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca Generali
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario, con una variazione percentuale dell'1,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Generali più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca triestina, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 49,33 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```