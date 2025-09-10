Scalable Capital, ottenuta licenza bancaria completa dalla BCE

(Teleborsa) - Scalable Capital
ha ricevuto l'autorizzazione
dalla Banca Centrale Europea (BCE) per avviare le attività di deposito e prestito
.
Questo rende Scalable Capital un ente creditizio CRR
(licenza bancaria completa), supervisionato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e dalla Deutsche Bundesbank.
La licenza bancaria consente a Scalable Capital di fornire tutti i servizi di investimento e bancari da un'unica fonte
. Oltre a occuparsi della gestione dei depositi titoli, dell’intermediazione, del clearing, del settlement e della custodia, Scalable Capital accetterà ora anche i fondi dei clienti come depositi e condurrà attività di prestito.
"Ora abbiamo tutti gli elementi necessari per esprimere il nostro pieno potenziale a beneficio dei nostri clienti in tutta Europa. In questo modo, continuiamo a stabilire nuovi standard ed espandere la nostra offerta, fornendo ai clienti e alle loro famiglie tutto ciò di cui hanno bisogno per investire, risparmiare e accedere a del credito. Li accompagneremo per tutta la vita, dal primo euro investito con un piano di accumulo fino alla terza età," ha affermato Erik Podzuweit
, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital.
"La nostra forza risiede nel nostro modello di business unico, completamente integrato verticalmente. Sviluppiamo la nostra tecnologia internamente e gestiamo l'intera catena del valore con la nostra licenza bancaria completa. Ciò ci consente di essere presenti per i nostri clienti in modo efficiente e sicuro." ha aggiunto Florian Prucker
, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital.