Scalable Capital, ottenuta licenza bancaria completa dalla BCE

(Teleborsa) -ha ricevuto l'dalla Banca Centrale Europea (BCE) per avviare leQuesto rende Scalable Capital un(licenza bancaria completa), supervisionato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e dalla Deutsche Bundesbank.La licenza bancaria consente a Scalable Capital di. Oltre a occuparsi della gestione dei depositi titoli, dell’intermediazione, del clearing, del settlement e della custodia, Scalable Capital accetterà ora anche i fondi dei clienti come depositi e condurrà attività di prestito."Ora abbiamo tutti gli elementi necessari per esprimere il nostro pieno potenziale a beneficio dei nostri clienti in tutta Europa. In questo modo, continuiamo a stabilire nuovi standard ed espandere la nostra offerta, fornendo ai clienti e alle loro famiglie tutto ciò di cui hanno bisogno per investire, risparmiare e accedere a del credito. Li accompagneremo per tutta la vita, dal primo euro investito con un piano di accumulo fino alla terza età," ha affermato, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital."La nostra forza risiede nel nostro modello di business unico, completamente integrato verticalmente. Sviluppiamo la nostra tecnologia internamente e gestiamo l'intera catena del valore con la nostra licenza bancaria completa. Ciò ci consente di essere presenti per i nostri clienti in modo efficiente e sicuro." ha aggiunto, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital.