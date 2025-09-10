Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Scalable Capital, ottenuta licenza bancaria completa dalla BCE

Banche, Finanza
Scalable Capital, ottenuta licenza bancaria completa dalla BCE
(Teleborsa) - Scalable Capital ha ricevuto l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea (BCE) per avviare le attività di deposito e prestito.

Questo rende Scalable Capital un ente creditizio CRR (licenza bancaria completa), supervisionato dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e dalla Deutsche Bundesbank.

La licenza bancaria consente a Scalable Capital di fornire tutti i servizi di investimento e bancari da un'unica fonte. Oltre a occuparsi della gestione dei depositi titoli, dell’intermediazione, del clearing, del settlement e della custodia, Scalable Capital accetterà ora anche i fondi dei clienti come depositi e condurrà attività di prestito.

"Ora abbiamo tutti gli elementi necessari per esprimere il nostro pieno potenziale a beneficio dei nostri clienti in tutta Europa. In questo modo, continuiamo a stabilire nuovi standard ed espandere la nostra offerta, fornendo ai clienti e alle loro famiglie tutto ciò di cui hanno bisogno per investire, risparmiare e accedere a del credito. Li accompagneremo per tutta la vita, dal primo euro investito con un piano di accumulo fino alla terza età," ha affermato Erik Podzuweit, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital.

"La nostra forza risiede nel nostro modello di business unico, completamente integrato verticalmente. Sviluppiamo la nostra tecnologia internamente e gestiamo l'intera catena del valore con la nostra licenza bancaria completa. Ciò ci consente di essere presenti per i nostri clienti in modo efficiente e sicuro." ha aggiunto Florian Prucker, Fondatore e Co-CEO di Scalable Capital.
Condividi
```