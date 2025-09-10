USA, Bessent afferma che la Fed dovrebbe agire dopo i nuovi dati sul mercato del lavoro

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesorohadopo che un'agenzia governativa ha rivisto i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, mostrando un calo delle assunzioni nell'anno fino a marzo. "Dovrebbero, vediamo se lo faranno", ha detto a Fox Business, quando gli è stato chiesto se la Fed dovesse ricalibrare la propria politica monetaria. Ha citato il famoso economista John Maynard Keynes, che ha affermato: "Quando i fatti cambiano, cambio idea: cosa fai?".Intervenendo poche ore dopo che i dati rivisti sull'occupazione mostravano un calo di 911.000 unità nei 12 mesi fino a marzo, Bessent ha dichiarato: "A quanto pare non avevamo dati attendibili". In un post su X pubblicato in precedenza, aveva detto: "Ildi quanto riportato, e ha ragione a dire che la Fed sta soffocando la crescita con tassi elevati".I mercati e gli analisti prevedono che la banca centrale statunitense taglierà i tassi nella riunione di politica monetaria delIl numero di posti di lavoro creati negli Stati Uniti da aprile 2024 a marzo 2025 è statodal Bureau of Labor Statistics (BLS). Ciò equivarrebbe a circa 76.000 posti di lavoro in meno creati ogni mese dell'anno fino a marzo.La revisione pone nuovamente l'attenzione sull'statunitense, che ha creato in media solo 29.000 posti di lavoro in ciascuno degli ultimi tre mesi. Il rapporto sull'occupazione di agosto ha mostrato che gli Stati Uniti hanno creato solo 22.000 posti di lavoro in quel mese e ha anche rivisto al ribasso la crescita occupazionale di giugno, portandola a una perdita di 13.000 posti di lavoro.La Casa Bianca ha affermato in una nota che "questo è esattamente il motivo per cui abbiamo bisogno di unaa nome dei mercati finanziari, delle imprese, dei responsabili politici e delle famiglie che si affidano a questi dati per prendere decisioni importanti".Le revisioni dei dati del BLS sono unae non suggeriscono alcuna irregolarità nei dati. Le statistiche annuali vengono riviste ogni anno con i dati aggiuntivi raccolti dall'agenzia, in quanto alcuni di questi dati non sono disponibili al momento della pubblicazione dei rapporti mensili sull'occupazione.I nuovi dati arrivano in un momento caldo per il Bureau of Labor Statistics. Trump hapoche ore dopo un debole rapporto sull'occupazione ad agosto e ha nominato un economista conservatore, E.J. Antoni, come nuovo capo dell'agenzia.Nella stessa intervista, Bessentquando gli è stato chiesto se ritenesse che la- coinvolta in una battaglia legale contro l'amministrazione Trump che vorrebbe rimuoverla a causa delle accuse di frode ipotecaria - non dovesse votare alla riunione del 16-17 settembre.Ieri un giudice federale ha. La sentenza preliminare del giudice distrettuale statunitense Jia Cobb a Washington DC ha stabilito che le affermazioni dell'amministrazione Trump secondo cui Cook avrebbe commesso frode ipotecaria prima di entrare in carica non erano probabilmente motivo sufficiente per la sua rimozione.