Usa, ex dirigenti Fbi fanno causa all'amministrazione Trump: licenziati per motivi politici

(Teleborsa) - Il Washington Post segnala un gruppo di alti dirigenti dell'cacciati dall'agenzia dopo l'insediamento dialla Casa Bianca hanno fatto causa all'amministrazione USa sostenendo che il lorosarebbe basato sue quindi "illegale". É la prima causa intentata da ex agenti dell'Fbi in cui si contestano i licenziamenti da parte dell'amministrazione.Anche il direttore ad interimha avviato l'azione legale. Driscoll, riporta il quotidiano americano, ha riferito che prima della sua nomina è stato chiamato da un funzionario e sottoposto a una serie di domande che sembravano un "" nei confronti del presidente. "Per chi hai votato?", "Quando hai iniziato a sostenere il presidente Trump?", "Hai votato per un democratico nelle ultime cinque elezioni?", "Sei d'accordo sul fatto che gli agenti dell'Fbi che hanno preso d'assalto Mar-a-Lago dovrebbero essere puniti?", alcune delle domande ricevute.Driscoll, promosso al ruolo temporaneo di direttore nonostante si sia rifiutato di rispondere alla maggior parte delle domande, ha raccontato l'episodio nellapresentata oggi assieme ad altri due ex alti funzionari dell'Fbi che sostengono di essere stati licenziati dall'attuale direttore del Federal Bureau of Investigation,per motivi politici."Patel non solo ha agito illecitamente ma ha deliberatamente scelto di dare priorità alladell'Fbi rispetto alla protezione del popolo americano", si legge nella denuncia, "la sua decisione ha compromesso ladel Paese, licenziando tre dei dirigenti operativi più esperti dell'Agenzia nella prevenzione dele nella riduzione della".