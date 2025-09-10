USA, giudice blocca il tentativo di Trump di licenziare Lisa Cook dalla Fed

(Teleborsa) - Un giudice federale statunitense hala, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve. Trump si era mosso per rimuovere Cook dal suo ruolo a fine agosto, ma la Fed ha dichiarato che mantiene il suo incarico.Il giudice distrettuale Jia Cobb ha concluso che il tentativo di Trump di licenziare Cook a causa di accuse di frode sui mutui risalenti a prima del suo incarico nella Fed ha violato una legge federale volta a proteggere la banca centrale dalle pressioni politiche., ha detto Cobb.La decisione finirà per innescare una battaglia legale in appello che probabilmente approderà rapidamente alla Corte Suprema. I giudici hanno ripetutamente appoggiato gli sforzi di Trump di licenziare regolatori e decisori politici federali, ma hanno anche affermato di considerare larispetto ad altre agenzie."Consentire al presidente di rimuovere illegalmente Cook sulla base di accuse infondate e vaghe metterebbe in pericolo la stabilità del nostro sistema finanziario e- ha dichiarato l'avvocato di Cook, Abbe Lowell - la governatrice Cook continuerà a svolgere i suoi doveri giurati".Un, Kush Desai, ha definitodi Cook da parte di Trump e ha insistito sul fatto che ciò ha migliorato la responsabilità della Fed. "Il presidente ha stabilito che vi era una giusta causa per rimuovere un governatore, accusato in modo credibile di aver mentito in documenti finanziari, da una posizione altamente delicata di supervisione delle istituzioni finanziarie - ha affermato - La rimozione di un governatore per giusta causa migliora la responsabilità e la credibilità del board della Federal Reserve sia nei confronti dei mercati che del popolo americano".Cook, prima donna afroamericana e prima donna di colore a far parte del Board of Governors della Federal Reserve, ha assunto l'incarico nel maggio 2022 per ricoprire un mandato non ancora scaduto che sarebbe terminato a gennaio 2024. È stata riconfermata sotto la presidenza di Joe Biden per un