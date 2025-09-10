USA, prezzi alla produzione rallentano ad agosto a -0,1% m/m e +2,6% a/a

(Teleborsa) - Frena la crescita, ad, dei. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione hanno registrato un, dopo il +0,7% del mese precedente (rivisto da +0,9%) e contro il +0,3% stimato dagli analisti.i prezzi hanno registrato un, inferiore al consensus (+3,3%) e al mese precedente (+3,1%, rivisto da +3,3%).I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare, quello dell'energia e dei servizi commerciali, sono aumentati dello 0,3% ad agosto, il quarto aumento consecutivo. Nei 12 mesi terminati ad agosto, l'indice è salito del 2,8%, il maggiore incremento su 12 mesi dal 3,5% registrato a marzo 2025.