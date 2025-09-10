USA, scorte ingrosso sotto attese a luglio

(Teleborsa) - Crescono meno del previsto le scorte di magazzino
negli Stati Uniti. Nel mese di luglio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census
statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,1% a 908,1 miliardi di dollari, contro la variazione pari a +0,2% attesa dal consensus e dopo il +0,1% riportato nel mese precedente.
Su base annua si registra un aumento dell'1,3%.
Nello stesso periodo le vendite
sono salite dell'1,4% su base mensile a 711,3 miliardi di dollari dopo il +0,7% registrato a giugno (dato rivisto da +0,3%). Su anno si è registrato un aumento del 6,2%.
La ratio scorte/vendite
è pari all'1,28 contro l'1,34 di un anno prima.