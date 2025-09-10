Milano 16:48
42.036 +0,07%
Nasdaq 16:48
23.956 +0,49%
Dow Jones 16:48
45.527 -0,40%
Londra 16:48
9.227 -0,16%
Francoforte 16:47
23.632 -0,36%

USA, scorte ingrosso sotto attese a luglio

Economia, Macroeconomia
USA, scorte ingrosso sotto attese a luglio
(Teleborsa) - Crescono meno del previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di luglio, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,1% a 908,1 miliardi di dollari, contro la variazione pari a +0,2% attesa dal consensus e dopo il +0,1% riportato nel mese precedente.

Su base annua si registra un aumento dell'1,3%.

Nello stesso periodo le vendite sono salite dell'1,4% su base mensile a 711,3 miliardi di dollari dopo il +0,7% registrato a giugno (dato rivisto da +0,3%). Su anno si è registrato un aumento del 6,2%.

La ratio scorte/vendite è pari all'1,28 contro l'1,34 di un anno prima.
Condividi
```