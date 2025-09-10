Milano 12:46
Vola a Piazza Affari NewPrinces

Vola a Piazza Affari NewPrinces
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo agroalimentare italiano, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 23,77 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25,32. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 26,87.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
