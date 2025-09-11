Aeroporto di Francoforte, ad agosto traffico passeggeri in aumento del 4,1%

Fraport

(Teleborsa) - Adl'aeroporto di Francoforte ha registrato un aumento del, in linea con la crescita della capacità del 4,1% registrata nello stesso periodo. Lo riferisce il gestore aeroportualeLa performance di agosto ha segnato un miglioramento rispetto alla crescita del traffico dell'1,6% di luglio, trainata dalla. I load factor sono diminuiti di 70 punti base ad agosto, sebbene ciò rappresenti un miglioramento rispetto ai dati di luglio.Il traffico internazionale ha mostrato particolare vigore in. L'aeroporto di Lubiana ha registrato un aumento dell'11,7%, mentre gli aeroporti greci hanno visto un aumento del numero di passeggeri del 4,0%. Tra gli altri risultati degni di nota figurano gli aeroporti bulgari con un aumento del 6,9% e l'aeroporto di Antalya in Turchia con una crescita del 3,2%.Glihanno registrato un notevole aumento del traffico del 99%, sebbene questa crescita sostanziale sia stata confrontata con un periodo comparabile colpito da inondazioni. L'ha registrato un aumento del numero di passeggeri del 2,4%.