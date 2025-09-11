Aeroporto di Francoforte, ad agosto traffico passeggeri in aumento del 4,1%

(Teleborsa) - Ad agosto
l'aeroporto di Francoforte ha registrato un aumento del traffico passeggeri del 4,1% su base annua a 6,3 milioni di passeggeri
, in linea con la crescita della capacità del 4,1% registrata nello stesso periodo. Lo riferisce il gestore aeroportuale Fraport
.
La performance di agosto ha segnato un miglioramento rispetto alla crescita del traffico dell'1,6% di luglio, trainata dalla forte domanda per le vacanze in Europa
. I load factor sono diminuiti di 70 punti base ad agosto, sebbene ciò rappresenti un miglioramento rispetto ai dati di luglio.
Il traffico internazionale ha mostrato particolare vigore in tutti gli aeroporti del portafoglio Fraport
. L'aeroporto di Lubiana ha registrato un aumento dell'11,7%, mentre gli aeroporti greci hanno visto un aumento del numero di passeggeri del 4,0%. Tra gli altri risultati degni di nota figurano gli aeroporti bulgari con un aumento del 6,9% e l'aeroporto di Antalya in Turchia con una crescita del 3,2%.
Gli aeroporti brasiliani
hanno registrato un notevole aumento del traffico del 99%, sebbene questa crescita sostanziale sia stata confrontata con un periodo comparabile colpito da inondazioni. L'aeroporto di Lima in Perù
ha registrato un aumento del numero di passeggeri del 2,4%.(Foto: Mr_Worker / Pixabay)