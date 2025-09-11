AIE, domanda mondiale di petrolio aumenterà di oltre 700 mila barili al giorno nel 2025

(Teleborsa) - Secondo l'ultimo report dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) la domanda mondiale di petrolio aumenterà di 740 mila barili al giorno su base annua nel 2025
, in leggero aumento rispetto al rapporto pubblicato ad agosto, con consegne resilienti nelle economie avanzate in contrasto con i consumi relativamente moderati nelle economie emergenti.
La crescita della domanda OCSE di 80 mila barili al giorno su base annua nel primo semestre del 2025 ha superato le aspettative
, sostenuta dal calo dei prezzi
del petrolio, ma si prevede che subirà una contrazione
nel resto dell'anno, lasciando il consumo annuo di petrolio nel 2025 sostanzialmente invariato
.
L'offerta globale di petrolio è aumentata ad agosto, raggiungendo il livello record di 106,9 milioni di barili al giorno
, mentre l'OPEC+ ha continuato a ridurre i tagli alla produzione
e l'offerta non-OPEC+ si è attestata vicino ai massimi storici.
L'AIE prevede che la produzione mondiale di petrolio aumenterà di 2,7 mb/g
, raggiungendo i 105,8 mb/g quest'anno, e di 2,1 mb/g, raggiungendo i 107,9 mb/g l'anno prossimo, di cui i paesi non-OPEC+ rappresentano rispettivamente 1,4 mb/g e poco più di 1 mb/g.
La produzione di greggio di raffineria è aumentata di 400 kb/g, raggiungendo il record di 85,1 mb/g ad agosto, ma è destinata a diminuire di 3,5 mb/g fino a ottobre, con l'intensificarsi della manutenzione stagionale. Si prevede che la produzione globale di greggio di raffineria raggiungerà una media di 83,5 mb/g nel 2025 e 84 mb/g nel 2026
, con un rallentamento della crescita rispettivamente da 580 kb/g a 540 kb/g.
I margini di raffinazione rimangono solidi
, poiché il netto peggioramento dei crack del diesel è stato in parte compensato dal miglioramento dell'economia della benzina.
Le scorte globali di petrolio sono aumentate di 26,5 milioni di barili a luglio, estendendo i guadagni dall'inizio dell'anno a 187 milioni di barili. Le scorte sono rimaste 67 milioni di barili al di sotto della media quinquennale, nonostante un significativo surplus accumulato in Cina negli ultimi mesi. Le scorte del settore OCSE sono aumentate di 6,9 milioni di barili, in linea con il trend stagionale. Secondo i dati preliminari di agosto, le scorte globali di petrolio sono rimaste sostanzialmente invariate
, poiché il calo del petrolio sull'acqua è stato compensato dagli accrescimenti dei mercati OCSE.
I prezzi del greggio di riferimento sono scesi ad agosto
, con i futures ICE Brent in calo di circa 2 dollari al barile su base mensile
, a 67 dollari al barile.
Le preoccupazioni geopolitiche
si sono intensificate a causa delle minori speranze di un accordo di pace a breve termine tra Russia e Ucraina
. Tuttavia, la prospettiva di un'imminente eccedenza di offerta ha frenato qualsiasi impulso positivo sui prezzi, poiché il sentiment degli investitori nei confronti del petrolio è rimasto fortemente ribassista
.
"I mercati petroliferi sono spinti in direzioni opposte
da una serie di forze, con il potenziale di perdite di offerta derivanti dalle nuove sanzioni contro Russia e Iran, in un contesto di maggiore offerta OPEC+ e di prospettive di bilanci petroliferi sempre più gonfiati. La Cina continua ad accumulare scorte di greggio, contribuendo a mantenere i future sul Brent in leggera backwardation", osserva l'Agenzia.
"L'inasprimento delle sanzioni contro Iran e Russia
ha avuto finora un impatto relativamente modesto sull'offerta e sui flussi commerciali, nonostante le esportazioni di entrambi i paesi abbiano registrato un andamento al ribasso negli ultimi mesi. Il divieto imposto dall'UE sulle importazioni di prodotti raffinati derivati ??dal greggio russo a partire dall'inizio del 2026 potrebbe tuttavia frenare la produzione e sconvolgere i modelli commerciali nei prossimi mesi".
I prezzi del petrolio sono rimasti pressoché invariati dopo che l'OPEC+
ha concordato, il 7 settembre, di iniziare a revocare la seconda tranche di tagli
alla produzione, in vigore da aprile 2023. Il Gruppo degli Otto paesi OPEC+ prevede di aumentare
il proprio obiettivo di produzione di 137 mila barili al giorno a ottobre
. Se si proseguisse a questo ritmo, prosegue l'AIE, "l'eliminazione dell'intera tranche di tagli di 1,65 milioni di barili al giorno richiederebbe 12 mesi, lasciando l'alleanza dei 22 membri con 2 milioni di barili al giorno di tagli alla produzione ancora in vigore".
"L'effettivo aumento della produzione a ottobre sarà inferiore all'aumento previsto
, poiché Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Kazakistan stanno già pompando 1,1 milioni di barili al giorno oltre le loro quote, mentre altri, tra cui la Russia, stanno scontrandosi con limiti di capacità, secondo le nostre stime. A settembre, l'OPEC+ avrà aumentato la produzione effettiva di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno rispetto al primo trimestre del 2025, ben al di sotto dell'obiettivo annunciato di 2,5 milioni di barili al giorno. L'aumento maggiore
è arrivato dall'Arabia Saudita
e da altri principali produttori mediorientali. Tuttavia, i dati di tracciamento delle petroliere indicano che la maggior parte dei volumi aggiuntivi è stata assorbita dall'attività di raffinazione regionale e dalla produzione di energia elettrica, piuttosto che esportata al di fuori della regione", conclude l'Agenzia.