AIE, domanda mondiale di petrolio aumenterà di oltre 700 mila barili al giorno nel 2025

(Teleborsa) - Secondo l'ultimo report dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) la, in leggero aumento rispetto al rapporto pubblicato ad agosto, con consegne resilienti nelle economie avanzate in contrasto con i consumi relativamente moderati nelle economie emergenti.La crescita della domanda OCSE di 80 mila barili al giorno su base annua nel primo semestre del 2025 ha, sostenuta daldel petrolio, ma si prevede che subirà unanel resto dell'anno, lasciando il consumo annuo di petrolio nel 2025 sostanzialmenteL'offerta globale di petrolio è aumentata ad agosto, raggiungendo il, mentre l'e l'offerta non-OPEC+ si è attestata vicino ai massimi storici.L'AIE prevede che la, raggiungendo i 105,8 mb/g quest'anno, e di 2,1 mb/g, raggiungendo i 107,9 mb/g l'anno prossimo, di cui i paesi non-OPEC+ rappresentano rispettivamente 1,4 mb/g e poco più di 1 mb/g.La produzione di greggio di raffineria è aumentata di 400 kb/g, raggiungendo il record di 85,1 mb/g ad agosto, ma è destinata a diminuire di 3,5 mb/g fino a ottobre, con l'intensificarsi della manutenzione stagionale. Si prevede che la, con un rallentamento della crescita rispettivamente da 580 kb/g a 540 kb/g., poiché il netto peggioramento dei crack del diesel è stato in parte compensato dal miglioramento dell'economia della benzina.Le scorte globali di petrolio sono aumentate di 26,5 milioni di barili a luglio, estendendo i guadagni dall'inizio dell'anno a 187 milioni di barili. Le scorte sono rimaste 67 milioni di barili al di sotto della media quinquennale, nonostante un significativo surplus accumulato in Cina negli ultimi mesi. Le scorte del settore OCSE sono aumentate di 6,9 milioni di barili, in linea con il trend stagionale. Secondo i dati preliminari di agosto, le, poiché il calo del petrolio sull'acqua è stato compensato dagli accrescimenti dei mercati OCSE., con i, a 67 dollari al barile.Lesi sono intensificate a causa delle. Tuttavia, la prospettiva di un'imminente eccedenza di offerta ha frenato qualsiasi impulso positivo sui prezzi, poiché il sentiment degli investitori nei confronti del petrolio è rimasto"I mercati petroliferi sonoda una serie di forze, con il potenziale di perdite di offerta derivanti dalle nuove sanzioni contro Russia e Iran, in un contesto di maggiore offerta OPEC+ e di prospettive di bilanci petroliferi sempre più gonfiati. La Cina continua ad accumulare scorte di greggio, contribuendo a mantenere i future sul Brent in leggera backwardation", osserva l'Agenzia."L'inasprimento delleha avuto finora un impatto relativamente modesto sull'offerta e sui flussi commerciali, nonostante le esportazioni di entrambi i paesi abbiano registrato un andamento al ribasso negli ultimi mesi. Il divieto imposto dall'UE sulle importazioni di prodotti raffinati derivati ??dal greggio russo a partire dall'inizio del 2026 potrebbe tuttavia frenare la produzione e sconvolgere i modelli commerciali nei prossimi mesi".I prezzi del petrolio sono rimasti pressoché invariati dopo che l'ha concordato, il 7 settembre, di iniziare aalla produzione, in vigore da aprile 2023. Il Gruppo degli Otto paesi OPEC+ prevede diil proprio obiettivo di produzione di. Se si proseguisse a questo ritmo, prosegue l'AIE, "l'eliminazione dell'intera tranche di tagli di 1,65 milioni di barili al giorno richiederebbe 12 mesi, lasciando l'alleanza dei 22 membri con 2 milioni di barili al giorno di tagli alla produzione ancora in vigore"."L'effettivo aumento della produzione a ottobre sarà, poiché Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Kazakistan stanno già pompando 1,1 milioni di barili al giorno oltre le loro quote, mentre altri, tra cui la Russia, stanno scontrandosi con limiti di capacità, secondo le nostre stime. A settembre, l'OPEC+ avrà aumentato la produzione effettiva di greggio di 1,5 milioni di barili al giorno rispetto al primo trimestre del 2025, ben al di sotto dell'obiettivo annunciato di 2,5 milioni di barili al giorno. L'è arrivato dall'e da altri principali produttori mediorientali. Tuttavia, i dati di tracciamento delle petroliere indicano che la maggior parte dei volumi aggiuntivi è stata assorbita dall'attività di raffinazione regionale e dalla produzione di energia elettrica, piuttosto che esportata al di fuori della regione", conclude l'Agenzia.