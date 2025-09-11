AMCO, primo semestre in linea col piano. Incassi in crescita a 784 milioni di euro

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha comunicato che al 30 giugno 2025 gliraggiungono 30,9 miliardi di euro, in diminuzione dell'8% a/a in assenza di nuove acquisizioni. La dinamica, in linea con la strategia definita nel Piano Strategico, riflette la naturale evoluzione del portafoglio e la vendita del portafoglio di mutui residenziali re-performing di circa 400 milioni conclusa a febbraio 2025. Gli AuM sono composti per il 74% da sofferenze (NPL) e per il 26% da inadempienze probabili (UTP). A livello di mix operativo il 71% dei volumi è gestito in-house e il 29% in outsourcing. Lein gestione ad AMCO, a fine giugno, sono circa 160 mila, di cui 85 mila sono aziendeGlirelativi al business NPE nel primo semestre dell'anno raggiungono 783,6 milioni in crescita del 9% a/a, supportati dalla vendita del primo portafoglio omogeneo di mutui re-performing in Italia.totale al 5,0% (4,2% nel 1H24).ammontano a 196,6 milioni, in riduzione del 10% a/a per i minori interessi da clientela (-15% a/a) per la diminuzione dei crediti on-balance, in linea con la Strategia del Piano. Le commissioni da servicing sono di 28,8 milioni, in aumento a/a (+24%) beneficiando della diversificazione verso nuovi segmenti di mercato: le commissioni relative a Exacta sono pari a 5,3 milioni nei primi due mesi di consolidamento.L'è pari a 91,8 milioni (-24% a/a). Il contributo di Exacta è di 2,1 milioni. La dinamica riflette il calo dei ricavi per la riduzione dei crediti on-balance e maggiori costi del personale per nuove assunzioni, il rinnovo del contratto collettivo e il consolidamento di Exacta. L'è al 46,7% (vs 55,3%). L'è di 9,1 milioni (-61%), con il contributo di Exacta di circa 1,4 milioni relativamente ai mesi di maggio e giugno."I risultati del primo semestre sono: la società è fortemente capitalizzata e produce valore dal portafoglio esistente sia con la gestione ordinaria sia attraverso azioni strategiche mirate, come la vendita di portafogli specificamente selezionati, composti da asset omogenei - commenta l'- La generazione di cassa prodotta dal business ci ha permesso di finanziare l'acquisizione di Exacta, una piattaforma complementare a quella di AMCO che dota il Gruppo della struttura e del know-how per supportare la Pubblica Amministrazione nel recupero dei tributi non riscossi, rafforzando il nostro ruolo pubblico nella gestione dei crediti deteriorati".