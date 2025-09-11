AMCO, primo semestre in linea col piano. Incassi in crescita a 784 milioni di euro

(Teleborsa) - AMCO
, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha comunicato che al 30 giugno 2025 gli Asset under Management (AuM) relativi al business NPE
raggiungono 30,9 miliardi di euro, in diminuzione dell'8% a/a in assenza di nuove acquisizioni. La dinamica, in linea con la strategia definita nel Piano Strategico, riflette la naturale evoluzione del portafoglio e la vendita del portafoglio di mutui residenziali re-performing di circa 400 milioni conclusa a febbraio 2025. Gli AuM sono composti per il 74% da sofferenze (NPL) e per il 26% da inadempienze probabili (UTP). A livello di mix operativo il 71% dei volumi è gestito in-house e il 29% in outsourcing. Le controparti
in gestione ad AMCO, a fine giugno, sono circa 160 mila, di cui 85 mila sono aziende
Gli incassi
relativi al business NPE nel primo semestre dell'anno raggiungono 783,6 milioni in crescita del 9% a/a, supportati dalla vendita del primo portafoglio omogeneo di mutui re-performing in Italia. Collection rate
totale al 5,0% (4,2% nel 1H24).
I ricavi
ammontano a 196,6 milioni, in riduzione del 10% a/a per i minori interessi da clientela (-15% a/a) per la diminuzione dei crediti on-balance, in linea con la Strategia del Piano. Le commissioni da servicing sono di 28,8 milioni, in aumento a/a (+24%) beneficiando della diversificazione verso nuovi segmenti di mercato: le commissioni relative a Exacta sono pari a 5,3 milioni nei primi due mesi di consolidamento.
L'EBITDA
è pari a 91,8 milioni (-24% a/a). Il contributo di Exacta è di 2,1 milioni. La dinamica riflette il calo dei ricavi per la riduzione dei crediti on-balance e maggiori costi del personale per nuove assunzioni, il rinnovo del contratto collettivo e il consolidamento di Exacta. L'EBITDA margin
è al 46,7% (vs 55,3%). L'utile netto
è di 9,1 milioni (-61%), con il contributo di Exacta di circa 1,4 milioni relativamente ai mesi di maggio e giugno.
"I risultati del primo semestre sono in linea con il Piano Strategico 2024-2028
: la società è fortemente capitalizzata e produce valore dal portafoglio esistente sia con la gestione ordinaria sia attraverso azioni strategiche mirate, come la vendita di portafogli specificamente selezionati, composti da asset omogenei - commenta l'AD Andrea Munari
- La generazione di cassa prodotta dal business ci ha permesso di finanziare l'acquisizione di Exacta, una piattaforma complementare a quella di AMCO che dota il Gruppo della struttura e del know-how per supportare la Pubblica Amministrazione nel recupero dei tributi non riscossi, rafforzando il nostro ruolo pubblico nella gestione dei crediti deteriorati".