Milano 11:42
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:42
9.260 +0,37%
Francoforte 11:42
23.627 -0,03%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,03%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3549. Rischio di discesa fino a 1,3506 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3592.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```