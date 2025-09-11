Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
La giornata del 10 settembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,15%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3885, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3822. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3948.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)