Milano 11:44
42.235 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:44
9.261 +0,38%
Francoforte 11:44
23.629 -0,02%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

La giornata del 10 settembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,15%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3885, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3822. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3948.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```