Antares Vision conferma guidance 2025 con perdita ridotta nel primo semestre

Antares Vision

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha chiuso icon un incremento deglidel +14% Y/Y (+15% al netto dell'effetto cambio), con un secondo trimestre più debole a causa delle tensioni geopolitiche. I, pari a 90,4 milioni al 30 giugno 2025, evidenziano un incremento di 2,9 milioni rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+3,3% Y/Y). Tale crescita non è influenzata da variazioni di perimetro. L'effetto cambi ha avuto un impatto negativo complessivo pari a 0,8 milioni, riconducibile principalmente al deprezzamento del real brasiliano (per -0,4 milioni di euro) e del dollaro statunitense (per -0,4 milioni di euro); quindi, a parità di cambi, la crescita dei ricavi nel primo semestre è risultata pari a +4,2% Y/Y.L'si attesta a 7,3 milioni (3,6 milioni di euro al 30 giugno 2024) con un incremento in valore assoluto di 3,6 milioni (il valore si vede migliorato del 99,8% Y/Y) e con un'incidenza percentuale sul fatturato pari al 8% (4,2% al 30 giugno 2024). L'si attesta a -1,7 milioni (-4,5 milioni al 30 giugno 2024), con un miglioramento di 2,8 milioni e con un'incidenza percentuale sul fatturato pari al -1,9% (-5,2% al 30 giugno 2024). Tale risultato sconta i maggiori ammortamenti legati alla capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d'uso per le diverse sedi aziendali, oltre che a maggiori accantonamenti legati ai piani di incentivazione del management (SOP & Stock Grants) e a minori accantonamenti di svalutazione crediti. I proventi e gli, negativi per 5,2 milioni, sono influenzati per 3,5 milioni da un effetto cambi.Ilsi attesta a -14,3 milioni (-21,4 milioni al 30 giugno 2024) con un decremento di perdita in valore assoluto di 7,1 milioni (-33%). Questo, al netto delle imposte e del risultato di competenza di terzi, determina undi -13 milioni di euro (-22 milioni di euro al 30 giugno 2024)."Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre 2025, che confermano la solidità del nostro processo organizzativo e l'efficacia della nostra strategia di sviluppo a sostegno della crescita del gruppo, in un contesto globale caratterizzato da dinamiche complesse", ha commentato ilLarisulta negativa per 88,2 milioni (negativa per 86,6 milioni al 31 dicembre 2024), mentre la Posizione Finanziaria Netta normalizzata, ossia comprensiva degli strumenti finanziari derivati attivi non correnti, è negativa per 85,6 milioni, ovvero 83,7 al netto dell'effetto cambio (negativa per 83,7 milioni al 31 dicembre 2024)."Stiamo sviluppando con successo il business L5 (Government Solutions), che mostra prospettive particolarmente interessanti in Africa e Medio Oriente - ha detto Mazzantini - Questa soluzione sta aprendo nuove opportunità anche nella parte equipment, rafforzando la presenza di Antares Vision Group in un'area strategica, dove la domanda di innovazione tecnologica è in rapida espansione. Siamo convinti che l'L5 rappresenti un driver di crescita e profittabilità per il 2026 e gli anni futuri. Infine, il miglioramento della redditività ottenuto nel primo semestre, combinato con la crescita degli ordini raccolti nello stesso periodo,".