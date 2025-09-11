Aste BTP, collocati 4,75 miliardi di euro con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hadi BTP nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata dell'11 settembre 2025.In particolare, sono stati collocati 3,25 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 5,17 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,59. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento lordo si è assestato al 2,44%, ovvero 3 punti base inferiori a quello dell'asta analoga precedente, che risale all'11 luglio 2025.Inoltre, sono stati collocati 1,5 miliardi di euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,70 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,80. Il rendimento lordo si è assestato al 2,76%.