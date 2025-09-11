Milano
17:35
42.432
+0,89%
Nasdaq
18:09
24.009
+0,67%
Dow Jones
18:09
46.062
+1,26%
Londra
17:35
9.298
+0,78%
Francoforte
17:35
23.704
+0,30%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 18.26
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,78%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.297,58 punti
Finanza
11 settembre 2025 - 17.43
Londra amplia la performance positiva dello 0,78% e chiude a 9.297,58 punti.
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto