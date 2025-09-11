DBA Group porta il sistema “cold ironing” nel porto di Limassol a Cipro

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in servizi di consulenza, architettura, ingegneria, Ppoject Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical,indetta dalla Cyprus Port Authority (CPA), per la progettazione dell’Il progetto, che prevede lo svolgimento del, è co-finanziato per l’85% dal programma europeo(CEF) e durerà complessivamenteÈ ildi DBA di "cold ironing". L’azienda ha già maturato una solida esperienza nella progettazione di soluzioni OPS (Onshore Power Supply) per alcuni dei porti più importanti d’Italia – tra cui Venezia, Trieste, La Spezia, Gioia Tauro, Taranto, Napoli, Salerno, quattro porti in Sicilia, sette porti in Sardegna e Civitavecchia.promossa dallacon il supporto tecnico e gestionale della Frederick University, a cui è affidato servizio di project management dell’intero intervento. Ad oggi, solo il 20% delle infrastrutture di alimentazione da terra, richieste dall’Unione Europea, è stato installato o messo in funzione nei principali porti del continente."Un progetto importante per la crescita della nostra azienda e per lo sviluppo nell’area del Mediterraneo", ha dichiarato, CEO di DBA Group, aggiungendo che la società "è pronta a supportare i porti che vorranno dotarsi del sistema di 'cold ironing' e, alla luce dei ritardi europei, è fondamentale agire subito".