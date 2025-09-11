DBA Group porta il sistema “cold ironing” nel porto di Limassol a Cipro

(Teleborsa) - DBA Group
, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata in servizi di consulenza, architettura, ingegneria, Ppoject Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, si è aggiudicata una gara
indetta dalla Cyprus Port Authority (CPA), per la progettazione dell’infrastruttura elettrica di alimentazione da terra con sistema "cold ironing" nel porto di Limassol, a Cipro
.
Il progetto, che prevede lo svolgimento del 60% delle attività nel 2025 e il restante 40% nel 2026
, è co-finanziato per l’85% dal programma europeo Connecting Europe Facility
(CEF) e durerà complessivamente 18 mesi
.
È il primo intervento
di DBA di "cold ironing" fuori dai confini italiani
. L’azienda ha già maturato una solida esperienza nella progettazione di soluzioni OPS (Onshore Power Supply) per alcuni dei porti più importanti d’Italia – tra cui Venezia, Trieste, La Spezia, Gioia Tauro, Taranto, Napoli, Salerno, quattro porti in Sicilia, sette porti in Sardegna e Civitavecchia.La commessa rientra nell’ambito dell’iniziativa "DECARBONLIM",
promossa dalla Cyprus Ports Authority (CPA)
con il supporto tecnico e gestionale della Frederick University, a cui è affidato servizio di project management dell’intero intervento. Ad oggi, solo il 20% delle infrastrutture di alimentazione da terra, richieste dall’Unione Europea, è stato installato o messo in funzione nei principali porti del continente.
"Un progetto importante per la crescita della nostra azienda e per lo sviluppo nell’area del Mediterraneo", ha dichiarato Raffaele De Bettin
, CEO di DBA Group, aggiungendo che la società "è pronta a supportare i porti che vorranno dotarsi del sistema di 'cold ironing' e, alla luce dei ritardi europei, è fondamentale agire subito".