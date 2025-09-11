Efficienza energetica, BEI: iniziativa europea a sostegno di oltre 350.000 piccole e medie imprese

(Teleborsa) - Oltre(PMI) in tuttapotranno migliorare la propriagrazie a una nuova iniziativa dell’Unione europea. Il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), con il sostegno della Commissione europea, metterà a disposizioneattraverso l’"" favorendo l’adozione di tecnologie collaudate di risparmio energetico e aiutando le imprese a ridurre i costi, rafforzare la resilienza e aumentare la competitività.Grazie a questo programma, il Gruppo BEI quasi raddoppierà idestinati a migliorare l’efficienza energetica delle PMI nel triennio 2025-2027. Le risorse saranno erogate attraverso una combinazione di strumenti di debito ed equity, a sostegno sia di interventi di efficientamento energetico sia di progetti di decarbonizzazione. L’obiettivo è mobilitare oltreentro il 2027, contribuendo a colmare un rilevante gap di mercato in Europa.L’iniziativa è stata presentata oggi a Bruxelles nel corso di unadedicata all’delle PMI. I discorsi pronunciati durante l'evento saranno disponibili su EBS."Si tratta di un passo significativo per aiutare le imprese a ridurre i costi energetici", ha dichiarato la Presidente del Gruppo BEI,. "Visto che le PMI costituiscono la spina dorsale dell’economia nell’UE, si tratta anche di un investimento strategico per rafforzare la competitività europea"."Le PMI sono al centro del tessuto economico europeo, ma i loro investimenti in efficienza energetica restano pari a circa la metà di quelli delle grandi imprese", ha aggiunto, Commissario europeo per l’Energia e l’edilizia abitativa. "Grazie al sostegno della BEI e della Commissione, l’iniziativa contribuirà a colmare questa carenza, rendendo più semplice l’accesso al credito e accelerando l’adozione di soluzioni innovative che fanno bene all’economia, al clima e alle comunità locali"Al fine di agevolare l'accesso al credito, sarà introdotto uno "" che riunirà l’intera gamma di prestiti intermediati del Gruppo BEI, snellendo le procedure e accelerando l’attuazione dei progetti. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa, il Gruppo BEI promuoverà la creazione di piattaforme di investimento dedicate, sviluppate con partner privati, per mobilitare ulteriori capitali verso progetti di efficientamento energetico delle PMI.Il Gruppo BEI collabora con l'organizzazione no profitper promuovere un modello noto come "servitizzazione", ovvero l'efficienza energetica come servizio. Annunciato per la prima volta alla, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il nuovo approccio riguarda le imprese che passano dalla vendita di prodotti fisici alla fornitura di risultati. Ad esempio, invece di acquistare dispositivi di riscaldamento o illuminazione ad alta efficienza, le PMI pagano per il calore o la luce che utilizzano. I dispositivi rimangono di proprietà del fornitore, che ne garantisce le prestazioni. Questo modello elimina i costi di investimento iniziali per le imprese, rendendo più facile e veloce l'adozione di misure di efficientamento."L'efficienza energetica è la risorsa più potente e sottovalutata d'Europa", ha dichiarato, fondatore e presidente di Solar Impulse Foundation. "Ogni kilowattora risparmiato ha un ritorno positivo in termini economici e di emissioni evitate. Solar Impulse Foundation ha già identificato oltre 1.600 soluzioni redditizie, a dimostrazione del fatto che l'efficienza non è un costo ma un guadagno. Con questa iniziativa possiamo ora estendere queste innovazioni a centinaia di migliaia di PMI in tutta Europa, rafforzandone la resilienza e la competitività, a tutto vantaggio della leadership industriale dell'UE."La Commissione ha inoltre inaugurato oggi, nell'ambito della Coalizione europea per il finanziamento dell'efficienza energetica, un apposito. L'obiettivo è superare le barriere agli investimenti e sviluppare soluzioni di finanziamento adeguate alle esigenze delle piccole imprese in tutta Europa. Il contributo della Commissione comprenderà garanzie di bilancio dell'UE e servizi di consulenza offerti attraverso il programma di investimento InvestEU e il sottoprogramma Transizione all'energia pulita (Clean Energy Transition) di LIFE. Queste misure confermano l'impegno del Gruppo BEI e della Commissione a favore della transizione verde delle PMI, rafforzando al contempo la competitività dell’Europa e accelerando il percorso verso la decarbonizzazione, in linea con il Patto per l'industria pulita (Clean Industrial Deal)e il Piano d'azione dell'UE per un'energia a prezzi accessibili.In occasione dell'evento il Gruppo BEI ha presentato unche evidenzia l'esperienza dell'organizzazione a sostegno dell'efficienza energetica in tutta Europa. Il documento include inoltre i risultati dell'Indagine della BEI sugli investimenti in merito ai fattori che incentivano o ostacolano gli investimenti nell'efficientamento energetico. Dal rapporto emerge che, in media, le imprese europee spendono per l'energia una percentuale più cospicua del fatturato rispetto alle controparti statunitensi. Allo stesso tempo, le imprese europee hanno reagito al caro energia investendo nell'efficienza energetica.