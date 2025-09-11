FED, UBP prevede due tagli nel 2025 e quattro nel 2026, con tasso ufficiale compreso tra 2,75% e 3,00%

(Teleborsa) - Cresce sempre più l'attesa per la riunione delladella prossima settimana, il 16 e 17 settembre. E mentre l'Istituto centrale si prepara a entrare nella seconda fase del suo, l'incertezza sulla politica monetaria sta svanendo."L'imminente, unita a un più stretto coordinamento con il Dipartimento del Tesoro, ci ha portato a rivedere le nostre previsioni sul rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni: da un obiettivo prudente del 5,0% a un intervallo compreso tra il 3,5% e il 4,5% nei prossimi 12-18 mesi. Questo nuovo contesto relativo ai tassi, insieme alla solidità dell'economia statunitense sostenuta dagli stimoli fiscali, apre diverse opportunità nel reddito fisso", commenta, Group CIO and Co-CEO Asset Management di UBP.Una delle sfide chiave nei prossimi mesi sarà la "tra la Fed e il Tesoro per un tetto sui rendimenti di lungo termine. Gli strumenti presi in considerazione includono:più strettamente il(anziché mantenerlo all'1% al di sopra), l'e il reinvestimento dei proventi in titoli del Tesoro a lungo termine, l'adeguamento del(SLR) per stimolare la domanda di scadenze più lunghe e il potenzialeper evitare il ripetersi dell'impennata del rendimento a 10 anni dal 3,6% al 4,8% che ha seguito il taglio di 50 punti base nel settembre 2024", prosegue Lok.Con il tasso dei Fed fund attualmente al 4,25-4,50%, i mercati prezzano unanella riunione del 17 settembre, sulla scia dei dati deboli del mercato del lavoro."Condividiamo questa traiettoria, che contrasta con la posizione assunta dalla Fed all'inizio dell'anno, quando ha resistito all'allentamento nonostante le pressioni sui prezzi e la rapida imposizione di dazi record", precisa il manager.La direzione è chiara: Trump sta rafforzando la sua influenza sulla Fed per garantire tassi più bassi. "Il nostro scenario di base prevede, portando il tasso ufficiale in un intervallo compreso. Ciò presuppone une un, determinata dai dazi, al 2,5% entro la metà del 2026".All'inizio dell'anno, aggiunge Lok, "avevamo previsto unvicino al 5%, con rischi al rialzo dovuti allo slittamento fiscale e al forte aumento del debito pubblico. Ora prevediamo un intervallo, rispetto al 4,20% attuale e riteniamo che un superamento sostenuto di questo livello sia da considerare un rischio estremo".Questa revisione riflette le "di un soft landing, di un'inflazione contenuta, di una crescente influenza di Trump sulla Fed e di un più stretto coordinamento tra Fed e Tesoro. A questo scenario si aggiunge quanto accade sul fronte dell’energia: i prezzi del petrolio dovrebbero rimanere limitati dalla diplomazia di Trump in Medio Oriente, dall'allentamento normativo negli Stati Uniti e dalla prospettiva di un cessate il fuoco in Ucraina".Tuttavia, conclude Lok, permangono dei: "l'inflazione persistente alimentata dai dazi e dai deficit potrebbe spingere al rialzo i rendimenti; al contrario, una forte recessione potrebbe ampliare gli spread a causa dell'aumento dell'incertezza e dei casi di default".