Ferragamo, Paolo La Morgia nominato CFO ad interim dopo dimissioni Pierre La Tour

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha reso noto che Pierre La Tour, CFO e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, lascerà il proprio incarico per intraprendere nuove opportunità professionali in un altro settore di attività e ha presentato le dimissioni con efficacia dal 26 settembre 2025. La Tour non risulta titolare di azioni ordinarie della società.

La carica di CFO sarà assunta ad interim, con decorrenza dal 29 settembre 2025, da Paolo La Morgia. Allo stesso è stato attribuito, sempre ad interim e con decorrenza dalla medesima data, l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, in ragione delle relative competenze ed esperienze professionali anche in ambito di rendicontazione di sostenibilità.
