Ferragamo, Paolo La Morgia nominato CFO ad interim dopo dimissioni Pierre La Tour

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo
, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha reso noto che Pierre La Tour, CFO
e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, lascerà il proprio incarico per intraprendere nuove opportunità professionali in un altro settore di attività e ha presentato le dimissioni con efficacia dal 26 settembre
2025. La Tour non risulta titolare di azioni ordinarie della società.
La carica di CFO sarà assunta ad interim
, con decorrenza dal 29 settembre 2025, da Paolo La Morgia
. Allo stesso è stato attribuito, sempre ad interim e con decorrenza dalla medesima data, l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, in ragione delle relative competenze ed esperienze professionali anche in ambito di rendicontazione di sostenibilità.