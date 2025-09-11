Ferragamo, Paolo La Morgia nominato CFO ad interim dopo dimissioni Pierre La Tour

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, ha reso noto chee Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, lascerà il proprio incarico per intraprendere nuove opportunità professionali in un altro settore di attività e ha2025. La Tour non risulta titolare di azioni ordinarie della società.La carica di CFO sarà assunta, con decorrenza dal 29 settembre 2025, da. Allo stesso è stato attribuito, sempre ad interim e con decorrenza dalla medesima data, l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla sostenibilità, in ragione delle relative competenze ed esperienze professionali anche in ambito di rendicontazione di sostenibilità.