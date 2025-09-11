Goldman Sachs AM, Fed dovrebbe "trarre conforto" da aspettative di inflazione "ancorate"

(Teleborsa) - A valle dell'uscita dei dati sull'inflazione a stelle e strisce di agosto e in attesa dell'esito della riunione della Federal Reserve del 16 e 17 settembre, Simon Dangoor, Head of Fixed Income Macro Strategies di, continua a ritenere che "a causa dei dati deboli sul mercato del lavoro la, a cui potrebbe far seguito un"."Sebbene lea breve termine rimanganoe nei prossimi mesi siano probabili ulteriori segnali positivi, dal momento che le aziende stanno esaurendo le scorte e scaricando gli aumenti dei costi - aggiunge - la Fed dovrebbee dall', due fattori che”.