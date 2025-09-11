Milano 17:02
42.351 +0,69%
Nasdaq 17:02
23.977 +0,54%
Dow Jones 17:02
46.058 +1,25%
Londra 17:02
9.288 +0,68%
Francoforte 17:02
23.674 +0,17%

Goldman Sachs AM, Fed dovrebbe "trarre conforto" da aspettative di inflazione "ancorate"

Finanza
Goldman Sachs AM, Fed dovrebbe "trarre conforto" da aspettative di inflazione "ancorate"
(Teleborsa) - A valle dell'uscita dei dati sull'inflazione a stelle e strisce di agosto e in attesa dell'esito della riunione della Federal Reserve del 16 e 17 settembre, Simon Dangoor, Head of Fixed Income Macro Strategies di Goldman Sachs Asset Management, continua a ritenere che "a causa dei dati deboli sul mercato del lavoro la Fed taglierà i tassi la prossima settimana, a cui potrebbe far seguito un ulteriore allentamento in ottobre".

"Sebbene le pressioni inflazionistiche a breve termine rimangano elevate e nei prossimi mesi siano probabili ulteriori segnali positivi, dal momento che le aziende stanno esaurendo le scorte e scaricando gli aumenti dei costi - aggiunge - la Fed dovrebbe trarre conforto dalle aspettative di inflazione ancorate e dall'assenza di surriscaldamento nel mercato del lavoro, due fattori che riducono i rischi di effetti collaterali”.

(Foto: @ Shutterstock)
