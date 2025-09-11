Milano 11:49
42.229 +0,40%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:49
9.260 +0,38%
Francoforte 11:49
23.625 -0,03%

Londra: scambi in positivo per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: scambi in positivo per BAE Systems
Seduta vivace oggi per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,78%.
Condividi
```