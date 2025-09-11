Mediobanca, S&P pone rating in CreditWatch negativo dopo successo offerta MPS

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha posto il rating "BBB+"
di Mediobanca in CreditWatch negativo
, dopo che l'8 settembre Banca Monte dei Paschi di Siena
ha annunciato di essersi assicurata circa il 62,3% delle azioni della banca d'affari. Pur riconoscendo che la combinazione delle due entità migliorerà il profilo creditizio del gruppo risultante nel lungo termine, l'agenzia di rating ritiene che la potenziale integrazione di Mediobanca potrebbe comprometterne l'affidabilità creditizia complessiva nel breve-medio termine.
In particolare, il posizionamento in CreditWatch negativo riflette il fatto che l'operazione potrebbe erodere l'affidabilità creditizia di Mediobanca a causa della sua integrazione in un gruppo bancario con un'esperienza relativamente più debole e un profilo di rischio più elevato
. Pertanto, viene ritenuto che l'entità risultante dalla fusione potrebbe ritrovarsi con un profilo creditizio inferiore rispetto alla qualità del credito di Mediobanca. Pur riconoscendo che l'acquisizione di Mediobanca potrebbe apportare benefici alla posizione commerciale e finanziaria della nuova entità, potrebbe essere necessario del tempo prima che i pieni benefici del nuovo gruppo si concretizzino.
S&P prevede di risolvere la posizione di CreditWatch nei prossimi mesi, una volta ottenute informazioni sufficienti sui piani di integrazione e consolidamento di MPS per Mediobanca e un aggiornamento sulla sua strategia commerciale e finanziaria. Potrebbe abbassare il rating di Mediobanca di un notch
se concludesse che il profilo creditizio del nuovo gruppo bancario sarebbe inferiore al credit profile di Mediobanca, il che potrebbe verificarsi se ritenesse che comporti rischi intrinseci maggiori rispetto all'affidabilità creditizia di Mediobanca, non compensati dai benefici derivanti dall'integrazione dei due franchise.