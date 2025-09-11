Mediobanca, S&P pone rating in CreditWatch negativo dopo successo offerta MPS

Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi, dopo che l'8 settembreha annunciato di essersi assicurata circa il 62,3% delle azioni della banca d'affari. Pur riconoscendo che la combinazione delle due entità migliorerà il profilo creditizio del gruppo risultante nel lungo termine, l'agenzia di rating ritiene che la potenziale integrazione di Mediobanca potrebbe comprometterne l'affidabilità creditizia complessiva nel breve-medio termine.In particolare, il posizionamento in CreditWatch negativo riflette il fatto che l'operazione potrebbe erodere l'affidabilità creditizia di Mediobanca a causa della sua. Pertanto, viene ritenuto che l'entità risultante dalla fusione potrebbe ritrovarsi con un profilo creditizio inferiore rispetto alla qualità del credito di Mediobanca. Pur riconoscendo che l'acquisizione di Mediobanca potrebbe apportare benefici alla posizione commerciale e finanziaria della nuova entità, potrebbe essere necessario del tempo prima che i pieni benefici del nuovo gruppo si concretizzino.S&P prevede di risolvere la posizione di CreditWatch nei prossimi mesi, una volta ottenute informazioni sufficienti sui piani di integrazione e consolidamento di MPS per Mediobanca e un aggiornamento sulla sua strategia commerciale e finanziaria.se concludesse che il profilo creditizio del nuovo gruppo bancario sarebbe inferiore al credit profile di Mediobanca, il che potrebbe verificarsi se ritenesse che comporti rischi intrinseci maggiori rispetto all'affidabilità creditizia di Mediobanca, non compensati dai benefici derivanti dall'integrazione dei due franchise.