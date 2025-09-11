Milano
15:13
42.341
+0,67%
Nasdaq
10-set
23.849
0,00%
Dow Jones
10-set
45.491
-0,48%
Londra
15:13
9.259
+0,36%
Francoforte
15:13
23.674
+0,18%
Giovedì 11 Settembre 2025, ore 15.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: mette il turbo Sesa
Piazza Affari: mette il turbo Sesa
Migliori e peggiori
,
In breve
11 settembre 2025 - 12.30
Brillante rialzo per la
società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,86%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per Sesa
Piazza Affari: luce verde per Sesa
Piazza Affari: brillante l'andamento di Sesa
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Sesa
Titoli e Indici
Sesa
+9,52%
Altre notizie
Piazza Affari: balza in avanti Sesa
Piazza Affari: Sesa sale verso 81,82 Euro
Piazza Affari: scambi in positivo per Sesa
Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa
Piazza Affari: mette il turbo MFE B
Sesa, acquistate 32.200 azioni proprie
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto