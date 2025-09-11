Milano 11:51
42.224 +0,39%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:51
9.260 +0,37%
Francoforte 11:51
23.632 0,00%

Piazza Affari: risultato positivo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.

Il movimento di Alerion Clean Power, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Alerion Clean Power suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,29.

Teleborsa
