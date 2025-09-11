Piazza Affari: risultato positivo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Il movimento di Alerion Clean Power
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Alerion Clean Power
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)