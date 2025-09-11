Piazza Affari: risultato positivo per Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

Alerion Clean Power

FTSE Italia Mid Cap

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,09. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,29.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)