Piazza Affari: giornata depressa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Sottotono la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, che passa di mano con un calo del 2,34%.
L'andamento di Alerion Clean Power
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Alerion Clean Power
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,75 Euro. Supporto a 17,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)