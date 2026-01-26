Alerion fissa al 4,625% il tasso del Green Bond da 300 milioni

(Teleborsa) - Alerion Clean Power
rende noto che il tasso di interesse delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario
denominato “Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032” sarà del 4,625 per cento lordo annuo
e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 4,625 per cento lordo su
base annuale.
Tale rendimento, precisa la società in una nota, è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.
La società ricorda che è previsto che l’offerta abbia inizio il 28 gennaio 2026 e si concluda il 3 febbraio 2026, salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita SIM e Banca Akros che svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all’offerta delle Obbligazioni.
Equita SIM agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di offerta.