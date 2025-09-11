Piazza Affari: scambi in positivo per Maire

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che avanza bene del 2,30%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Maire
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 12,58 Euro, mentre i supporti sono stimati a 12,32. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 12,84.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)