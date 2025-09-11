Roche Bobois, fatturato semestrale in leggero aumento. Redditività stabile

Roche Bobois

(Teleborsa) -, azienda francese specializzata in arredamento di alta gamma, ha registrato una performance resiliente nel, con risultati in linea con quelli del primo semestre del 2024. In quello che definisce un "contesto ancora meno favorevole per il settore dell'arredamento", ha registrato undi 206,2 milioni di euro, in leggero aumento dello 0,9% a tassi di cambio correnti e dell'1,2% a tassi di cambio costanti. L'è rimasto stabile rispetto al primo semestre del 2024, attestandosi a 36,7 milioni di euro, con undel 17,8%. L'è stato pari a 5,8 milioni di euro, in calo dai 8,1 milioni di euro di un anno fa.La struttura finanziaria del Gruppo rimane solida, supportata da una generazione di cassa costantemente elevata e da undi 25,3 milioni di euro (rispetto ai 13,7 milioni di euro del primo semestre del 2024). Ladisponibile è aumentata a 57 milioni di euro al 30 giugno 2025 (rispetto ai 54,9 milioni di euro al 31 dicembre 2024).Per quanto riguarda le, dopo un forte calo a giugno 2025, il Gruppo è2025. A fine agosto 2025, le vendite al dettaglio dei negozi a gestione diretta si attestavano a 239 milioni di euro (+1,0%). Le vendite al dettaglio totali (inclusi i franchising e tutti i marchi) hanno raggiunto i 378,2 milioni di euro a fine agosto 2025, rispetto ai 385,2 milioni di euro di fine agosto 2024 (-1,8% a tassi di cambio correnti e -0,8% a tassi di cambio costanti).