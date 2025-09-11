Milano 10:53
Economia, Spazio
Tracce di possibili biofirme su Marte, ma la Nasa frena sul rientro dei campioni
(Teleborsa) - La Nasa ha annunciato una scoperta che potrebbe riscrivere la storia di Marte: alcune rocce analizzate dal rover Perseverance nel cratere Jezero mostrano caratteristiche compatibili con una potenziale impronta di vita microbica. I campioni, ribattezzati 'a macchia di leopardo', contengono minerali e carbonio organico che potrebbero rappresentare vere e proprie biofirme, cioè tracce lasciate da processi biologici. Lo studio, pubblicato su Nature e realizzato con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, sottolinea la necessità di ulteriori indagini per distinguere se queste firme siano frutto di fenomeni inanimati o di vita passata.

Nonostante l’eccezionalità della scoperta, la Nasa ha precisato che il rientro dei campioni sulla Terra – inizialmente previsto – è al momento sospeso per mancanza di fondi. Durante una conferenza stampa, l’Acting Administrator Sean Duffy ha spiegato che si stanno valutando modalità più economiche e rapide per portare avanti la missione.

(Foto: Foto di ChadoNihi)
