Tracce di possibili biofirme su Marte, ma la Nasa frena sul rientro dei campioni

(Teleborsa) - La Nasa
ha annunciato una scoperta che potrebbe riscrivere la storia di Marte
: alcune rocce analizzate dal rover Perseverance
nel cratere Jezero
mostrano caratteristiche compatibili con una potenziale impronta di vita microbica
. I campioni, ribattezzati 'a macchia di leopardo', contengono minerali e carbonio organico che potrebbero rappresentare vere e proprie biofirme, cioè tracce lasciate da processi biologici. Lo studio, pubblicato su Nature e realizzato con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
, sottolinea la necessità di ulteriori indagini per distinguere se queste firme siano frutto di fenomeni inanimati o di vita passata.
Nonostante l’eccezionalità della scoperta, la Nasa ha precisato che il rientro dei campioni sulla Terra
– inizialmente previsto – è al momento sospeso per mancanza di fondi.
Durante una conferenza stampa, l’Acting Administrator Sean Duffy ha spiegato che si stanno valutando modalità più economiche e rapide
per portare avanti la missione.(Foto: Foto di ChadoNihi)