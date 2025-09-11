UniCredit supporta gli investimenti del Gruppo Q8 in Italia

UniCredit

(Teleborsa) -sostiene gli investimenti delincon un finanziamento di. Il finanziamento è destinato a supportare ilin corso dell’area dell’ex raffineria di, promosso dal Gruppo Q8 in Italia.Il progetto prevede la bonifica di un’area di circa, la cui contaminazione è riconducibile storicamente ai bombardamenti subiti durante la Seconda guerra mondiale. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di risanamento del(SIN) di Napoli Orientale, considerato un ambito strategico anche in relazione alle politiche di transizione energetica e crescita sostenibile del territorio.Il progetto contribuirà al rafforzamento di un sito strategico per ladel Paese, consolidando la presenza infrastrutturale del Gruppo e migliorando le condizioni ambientali di un’area industriale di rilevanza nazionale, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e tutela del territorio.Q8 è una delle principali aziende energetiche italiane attiva lungo tutto il ciclo del, con circa 2.900 stazioni di servizio. Opera anche nei biocarburanti, lubrificanti e carburanti speciali, puntando su sostenibilità ambientale, sociale ed economica."UniCredit supporta attivamente la transizione energetica in Italia, offrendo soluzioni finanziarie e consulenziali per le diverse tipologie di clientela. Il nostro impegno si concretizza in finanziamenti per progetti legati alle energie rinnovabili, iniziative per la sostenibilità ambientale e il supporto alla digitalizzazione e all'innovazione", ha dichiarato, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.