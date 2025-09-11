UniCredit supporta gli investimenti del Gruppo Q8 in Italia

(Teleborsa) - UniCredit
sostiene gli investimenti del Gruppo Q8
in Italia
con un finanziamento di 45 milioni di euro
. Il finanziamento è destinato a supportare il progetto di bonifica
in corso dell’area dell’ex raffineria di Napoli Est
, promosso dal Gruppo Q8 in Italia.
Il progetto prevede la bonifica di un’area di circa 38 ettari
, la cui contaminazione è riconducibile storicamente ai bombardamenti subiti durante la Seconda guerra mondiale. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di risanamento del Sito di Interesse Nazionale
(SIN) di Napoli Orientale, considerato un ambito strategico anche in relazione alle politiche di transizione energetica e crescita sostenibile del territorio.
Il progetto contribuirà al rafforzamento di un sito strategico per la sicurezza energetica
del Paese, consolidando la presenza infrastrutturale del Gruppo e migliorando le condizioni ambientali di un’area industriale di rilevanza nazionale, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e tutela del territorio.
Q8 è una delle principali aziende energetiche italiane attiva lungo tutto il ciclo del downstream
, con circa 2.900 stazioni di servizio. Opera anche nei biocarburanti, lubrificanti e carburanti speciali, puntando su sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
"UniCredit supporta attivamente la transizione energetica in Italia, offrendo soluzioni finanziarie e consulenziali per le diverse tipologie di clientela. Il nostro impegno si concretizza in finanziamenti per progetti legati alle energie rinnovabili, iniziative per la sostenibilità ambientale e il supporto alla digitalizzazione e all'innovazione", ha dichiarato Roberto Fiorini
, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.