Milano 11-set
42.432 0,00%
Nasdaq 11-set
23.993 +0,60%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 11-set
9.298 0,00%
Francoforte 11-set
23.704 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 12 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -21,6 Mld £; preced. -22,16 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,2 punti)


