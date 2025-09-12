Appuntamenti macroeconomici del 12 settembre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 12/09/2025
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 2,1%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
08:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -21,6 Mld £; preced. -22,16 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 1%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
16:00 USA
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 58,2 punti; preced. 58,2 punti)