Avio, al via l’aumento di capitale da max 400 milioni per sostenere il piano di crescita

Avio

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato ilL’accelerazione delleine neglirichiederà ildella Società, sia in Italia che negli Stati Uniti, insieme ad una più spinta integrazione verticale.Nello, Avio, fornitore e operatore del servizio di lancio Vega, continuerà a beneficiare delle dinamiche di mercato, che attualmente prevedono un tasso medio annuo di crescita tra il 2024 ed il 2034 (in termini di tonnellate lanciate in orbita) di circa il 10%, aumentando la cadenza di volo di Vega C ed evolvendo la propria piattaforma di lanciatori con Vega E, oltre a fornire propulsori per i lanciatori Ariane.In particolare, nella, l’opportunità per Avio è di incrementare la propria presenza in un mercato in fortissima accelerazione, la cui supply chain richiede il consolidato know-how della Società nei motori a propellente solido (Solid Rocket Motor, “SRM”) e le ulteriori capacità produttive finanziabili con i nuovi capitali. In particolare negli Stati Uniti, la Società punta a contribuire a colmare l’attuale divario tra domanda e offerta di SRM conquistando quote di mercato in un Total Addressable Market che oggi vale circa 1,7 miliardi di dollari ed è previsto crescere ad un tasso dell’8% entro il 2030.Facendo leva sulle opportunità rappresentate, ilprevede che nei prossimi dieci annipossanoAvio ha inoltre attivato variper richiedere a livello federale e statale varie soluzioni di, anche a fondo perduto, rese disponibili da fondi stanziati a vari livelli con l’obiettivo dinel settore della difesa.Il Consiglio ha inoltre approvato di sottoporre all’, da convocarsi per il 23 ottobre 2025, la proposta di un, in una o più tranche a fronte del pagamento in contanti di un(compreso l’eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie, da offrireagli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute.Nel contesto dell’Aumento di Capitale in Opzione,, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners,hanno stipulato uncon Avio in base al quale si sono impegnate a stipulare unper la sottoscrizione di eventuali azioni di nuova emissione che rimanessero non sottoscritte al termine del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione.Avio prevede che l’Aumento di Capitale in Opzione saràL’Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a rinnovare la delega di poteri al Consiglio, al fine di, in una o più tranche e contro pagamento in contanti, entro il limite del 10% del capitale sociale pre-esistente al momento della delega (escluso l’eventuale sovrapprezzo) nonché entro il limite del 10% del numero complessivo di azioni della Società preesistenti al momento dell’esercizio della delega (l’”Aumento di Capitale Riservato”).