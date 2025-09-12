Avio, al via l’aumento di capitale da max 400 milioni per sostenere il piano di crescita

(Teleborsa) - Il Cda di Avio
ha approvato il nuovo business plan
.
L’accelerazione delle opportunità di crescita nei mercati spazio e difesa
in Europa
e negli Stati Uniti
richiederà il potenziamento della capacità produttiva
della Società, sia in Italia che negli Stati Uniti, insieme ad una più spinta integrazione verticale.
Nello spazio
, Avio, fornitore e operatore del servizio di lancio Vega, continuerà a beneficiare delle dinamiche di mercato, che attualmente prevedono un tasso medio annuo di crescita tra il 2024 ed il 2034 (in termini di tonnellate lanciate in orbita) di circa il 10%, aumentando la cadenza di volo di Vega C ed evolvendo la propria piattaforma di lanciatori con Vega E, oltre a fornire propulsori per i lanciatori Ariane.
In particolare, nella difesa
, l’opportunità per Avio è di incrementare la propria presenza in un mercato in fortissima accelerazione, la cui supply chain richiede il consolidato know-how della Società nei motori a propellente solido (Solid Rocket Motor, “SRM”) e le ulteriori capacità produttive finanziabili con i nuovi capitali. In particolare negli Stati Uniti, la Società punta a contribuire a colmare l’attuale divario tra domanda e offerta di SRM conquistando quote di mercato in un Total Addressable Market che oggi vale circa 1,7 miliardi di dollari ed è previsto crescere ad un tasso dell’8% entro il 2030.
Facendo leva sulle opportunità rappresentate, il nuovo business plan
prevede che nei prossimi dieci anni fatturato ed EBITDA
possano crescere ad un tasso medio annuo di circa il 10% e di oltre il 15% rispettivamente
.
Avio ha inoltre attivato vari iter negli Stati Uniti
per richiedere a livello federale e statale varie soluzioni di finanziamento
, anche a fondo perduto, rese disponibili da fondi stanziati a vari livelli con l’obiettivo di rafforzare la base industriale del paese
nel settore della difesa.
Il Consiglio ha inoltre approvato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria
, da convocarsi per il 23 ottobre 2025, la proposta di un aumento di capitale sociale
, in una o più tranche a fronte del pagamento in contanti di un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro
(compreso l’eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire con diritto di opzione
agli azionisti della Società in proporzione al numero di azioni possedute.
Nel contesto dell’Aumento di Capitale in Opzione, Jefferies e Morgan Stanley
, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners,
hanno stipulato un accordo di pre-underwriting
con Avio in base al quale si sono impegnate a stipulare un underwriting agreement
per la sottoscrizione di eventuali azioni di nuova emissione che rimanessero non sottoscritte al termine del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in Opzione.
Avio prevede che l’Aumento di Capitale in Opzione sarà completato entro la fine dell’anno
.
L’Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a rinnovare la delega di poteri al Consiglio, al fine di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione
, in una o più tranche e contro pagamento in contanti, entro il limite del 10% del capitale sociale pre-esistente al momento della delega (escluso l’eventuale sovrapprezzo) nonché entro il limite del 10% del numero complessivo di azioni della Società preesistenti al momento dell’esercizio della delega (l’”Aumento di Capitale Riservato”).