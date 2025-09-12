Avio, Roberto Carassai nominato nuovo Chief Financial Officer

Avio

(Teleborsa) - Il Cda diha deliberato di nominarequalee Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, a decorrere dal 1° ottobre 2025.Il nuovo Chief Financial Officer subentrerà ad, che ha rassegnato le proprie dimissioni il 30 maggio scorso con decorrenza dal 12 settembre 2025, per affrontare una nuova sfida professionale. Le funzioni di Chief Financial Officer saranno ricoperte ad interim fino al 1 ottobre 2025 dall'Amministratore DelegatoAd oggi, né Ranzo né Carassai detengono azioni Avio.Il Consiglio inoltre ha deliberato di convocare l’ordinaria e straordinaria degli azionisti per ilIn particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’le seguenti proposte: (i) lacooptato in qualità di amministratore dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2025, e (ii) ladell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conrelativamente all’anno 2026 e precisazioni in merito all’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferito aAll’verrà proposto di deliberare unper un importo massimo complessivo diinteramente garantito da un accordo di pre-underwriting con Jefferies e Morgan Stanley. L’Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a rinnovare la delega al Consiglio di Amministrazione perdel capitale sociale pre-esistente al momento dell’esercizio della delega stessa, con esclusione del diritto di opzione.