Avio, Roberto Carassai nominato nuovo Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Il Cda di Avio
ha deliberato di nominare Roberto Carassai
quale nuovo Chief Financial Officer
e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché all'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, a decorrere dal 1° ottobre 2025.
Il nuovo Chief Financial Officer subentrerà ad Alessandro Agosti
, che ha rassegnato le proprie dimissioni il 30 maggio scorso con decorrenza dal 12 settembre 2025, per affrontare una nuova sfida professionale. Le funzioni di Chief Financial Officer saranno ricoperte ad interim fino al 1 ottobre 2025 dall'Amministratore Delegato Giulio Ranzo
.
Ad oggi, né Ranzo né Carassai detengono azioni Avio.
Il Consiglio inoltre ha deliberato di convocare l’Assemblea
ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 23 ottobre 2025
.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea ordinaria
le seguenti proposte: (i) la nomina di Milena Lerario
cooptato in qualità di amministratore dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2025, e (ii) la risoluzione consensuale
dell’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con Deloitte & Touche
relativamente all’anno 2026 e precisazioni in merito all’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferito a KPMG
.
All’Assemblea Straordinaria
verrà proposto di deliberare un Aumento di Capitale in Opzione
per un importo massimo complessivo di 400 milioni
interamente garantito da un accordo di pre-underwriting con Jefferies e Morgan Stanley. L’Assemblea Straordinaria sarà inoltre chiamata a rinnovare la delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale fino al 10%
del capitale sociale pre-esistente al momento dell’esercizio della delega stessa, con esclusione del diritto di opzione.