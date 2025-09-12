Milano 15:22
BAE Systems, collabora con PGZ per potenziare la produzione di munizioni della Polonia

(Teleborsa) - BAE Systems trasferirà tecnologia e know-how a PGZ, gruppo polacco tra i maggiori produttori europei di armamenti, aumentando la capacità produttiva della Polonia e contribuendo a rafforzare il fianco orientale della NATO. Lo si apprende da una nota diffusa dalla società britannica.

La fabbrica di munizioni utilizzerà la tecnologia produttiva di BAE Systems e sarà dotata della stessa tecnologia automatizzata che consentirà di aumentare di sedici volte la capacità produttiva di proiettili d'artiglieria da 155 mm presso i suoi stabilimenti nel Regno Unito.
I proiettili da 155 mm di BAE Systems sono conformi agli standard NATO, compatibili con le piattaforme militari polacche e interoperabili con altre combinazioni standard di carica, spoletta e innesco.

Questa partnership aumenterà la capacità di PGZ e della Polonia di rafforzare la catena di approvvigionamento nazionale, riducendo la dipendenza dai fornitori esteri e creando centinaia di posti di lavoro altamente qualificati in Polonia.


