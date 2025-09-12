BAE Systems, collabora con PGZ per potenziare la produzione di munizioni della Polonia

BAE Systems

(Teleborsa) -trasferirà tecnologia e know-how a, gruppo polacco tra i maggiori produttori europei di armamenti, aumentando lae contribuendo a. Lo si apprende da una nota diffusa dalla società britannica.La fabbrica di munizioni utilizzerà la tecnologia produttiva di BAE Systems e sarà dotata della stessa tecnologia automatizzata che consentirà di aumentare di sedici volte la capacità produttiva dipresso i suoi stabilimenti nel Regno Unito.I proiettili da 155 mm di BAE Systems sono, compatibili con le piattaforme militari polacche e interoperabili con altre combinazioni standard di carica, spoletta e innesco.Questa partnership aumenterà la capacità di PGZ e della Polonia di rafforzare la catena di approvvigionamento nazionale, riducendo lae creando centinaia dialtamente qualificati in Polonia.